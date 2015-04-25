MHP'li Akşener: HDP barajı aşabilir

MHP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Meral Akşener, CNN TÜRK'te katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu Keyfi programına konuk olan Akşener, HDP'nin seçimde barajı geçebileceğini söyledi.

İktidarın güç kaybettiğini ve AKP’den gelecek oyların, HDP’yi barajın üzerine taşıyabileceğini söyleyen Akşener, HDP'nin barajı aşma ihtimali olduğunu belirtti. “HDP’de barajı aşmaya yönelik bir gayret var. Ak Parti’deki Kürt kökenli vatandaşlarımızın oylarının HDP’ye kaymaya başladığını görüyorum ama bu oranın ne olduğuna dair bir fikrim yok" diyen Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise başkan olamayacağının farkında olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasının ardından AK Parti'nin bir kafa karışıklığı içine girdiğini gözlemledim. Güç kaybetmeye başladılar. Türkiye'de anketlere en çok güvenen isimlerden biri olan Sayın Erdoğan, başkanlık sistemine geçilmeyeceğini bilir. Erdoğan'ın başkanlık sistemini tartışma konusu yapma nedeni, sahaya girip oy istemek için gerekçe oluşturmak içindir. Erdoğan, Davutoğlu ve ekibinden memnun değil. Bu noktada da sahaya inmenin yollarını arıyor."