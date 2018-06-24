T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li Akçay'dan seçimin önemine vurgu

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da oyunu kullanan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili, 1'inci sıra milletvekili adayı Erkan Akçay, seçimin önemine vurgu yapıp ülkeye hayırlı olmasını diledi

24 Haziran 2018 19:51

Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da oyunu kullanan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili, 1\'inci sıra milletvekili adayı Erkan Akçay, seçimin önemine vurgu yapıp ülkeye hayırlı olmasını diledi. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili olan, partinin 1\'inci sıra adayı Erkan Akçay, oyunu Cemal Ergün İlkokulu\'nda eşi Naciye Akçay ile birlikte kullandı. 1406 numaralı sandıkta oyunu kullandıktan sonra konuşan Akçay, \"Bu seçim, diğer seçimlerden daha önemli ve farklı bir seçim. Çünkü artık yarından itibaren Türkiye yeni bir yönetim sistemine geçecek. Adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu bakımdan ülkemizin istikrarı, geleceği, istiklali ve bekası bakımından çok önemli bir seçimdir. Bu seçimden geriye dönüş de söz konusu değildir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın da ülkemizin istiklaline, istikbaline, güvenliğine, huzuruna hizmet edecek bu yapıda gerekli takdiri yapacaklarına inanıyoruz ve sonuçlarının da ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nermin UÇTUKILIÇASLANMANİSA DHA MANİSAMHP Grup BaşkanvekiliManisa MilletvekiliErkan AkçayCemal ErgünNaciye AkçayAkçayTürkiyeAdıCumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi BuBuDolayısıylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24