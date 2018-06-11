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MHP'li Adan: Son 300 yılın en güçlü yapısıyla karşı karşıyayız

MHP'li Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğunu söyledi

11 Haziran 2018 18:05

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, partisi, AKP ve BBP'nin dahil olduğu Cumhur İttifakı'na ilişkin  "Osmanlı tarihinin, son 300 yılın en güçlü yapısıyla karşı karşıyayız"  açıklamasında bulundu. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, CNN Türk'te katıldığı programda Cumhur İttifakı ile ilgili açıklamalarda bulundu.  Cumhur İttifakı'nın Türkiye'de çok güçlü birlik ve beraberlik oluşturduğunu savunan Adan " Kandil'i de tepe üstüne getirecek, Türk bayrağını orada dalgalandıracak Türkiye güçlüdür. Türk devleti güçlüdür. Cumhuriyet tarihinin, son Osmanlı tarihinin, son 300 yılın en güçlü yapısıyla karşı karşıyayız. Bu ittifak güçlü bir ittifaktır"  şeklinde konuştu.

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