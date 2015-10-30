MHP'li Adan: Eğer Atatürk yaşasaydı 80 PKK'lı vekille blok oluşturan CHP'yi kapatırdı

CHP'nin HDP'yle birlikte blok siyaseti yapmasını eleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Eğer Atatürk yaşasaydı bu 80 PKK'lı vekille blok oluşturan CHP'yi kapatırdı" dedi. Türkiye Kamu-Sen'in 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği toplantıya katılan MHP Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan MHP'nin CHP ve HDP ile yan yana getirilmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

"Eğer Atatürk yaşasaydı bu 80 PKK'lı vekille blok oluşturan CHP'yi kapatırdı. MHP, bunu Türk milletinin defteri kebirine not düştü. Üzülerek ifade ediyorum. Bunları bu dönem bize yaşattıkları için Allah'a bunlarla hesaplaşmamıza imkan tanıması için dua ediyorum. Anayasanın ilk 4 maddesini şart olarak sunmayı bize hazırlayan siyasal iktidarın varlığından utanmıyor muyuz? MHP ilk 4 maddeye bağlı kalalım diyor. Anayasadan Türk kelimesinin çıkarılmasının iklimi oluşturulmadı mı? T.C tartışılmadı mı? Güzel andımız çıkarılmadı mı?

Yolsuzlukların üzerine gidilmesine itiraz edilmiş, devlet başkanının bağımsızlığına itiraz edilmiş, çözüm süreci denilen bu alçak sürecin ortadan kaldırılmasına itiraz edilmiş, anayasanın ilk 4 maddesine itiraz edilmiş, alçakça iftira edilmiştir; 'MHP her şeye hayır deme ikliminin oluşmasına öncülük yapmıştır' diye. Ben Türk milliyetçilerinin merkezi olan MHP'nin 7 Haziran'dan bugüne ortaya koyduğu duruşunu tarihin en büyük duruşu olduğunu, cumhuriyet tarihinin en asil duruşu olduğuna inanıyorum. Buna mensup olmaktan onur duyuyorum. 1 Kasım seçimlerinin hırsızın, arsızın, bölücünün nefesinin kesildiği, bölücülüğün tartışılmadığı büyük Türkiye'ye vesile olmasını diliyorum."