T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'den yasa teklifi: Cinsel saldırı suçlusu memuriyetten atılsın

"Bu suçlardan hüküm giyenler hiçbir şekilde devlet memuru olarak istihdam edilmemeli"

10 Mart 2018 12:23

MHP İstanbul Milletvekili Ömer Faruk Aksu, cinsel saldırı suçlularının memuriyete alınmaması, suçu işleyen memursa da memuriyetten atılması için yasa teklifi verdi.

Sputnik'in Hürriyet'i kaynak gösterdiği haberine göre Aksu'nun Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik öngören teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

“Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanmemuriyet, la ilişki ve taciz suçları işleyenlerin kamu hizmetine girmeleri veya kamuda kalmaya devam etmeleri mevzuattaki boşluklardan dolayı mümkün. Bu suçlardan hüküm giyenlerin hiçbir şekilde devlet memuru olarak istihdam edilmemesi yoluna gidilmesi, bu suçların önlenmesi bakımından da katkı sunacaktır."

ETİKETLER

mhpmeclisönergeÖmer Faruk Aksucinsel saldırısuç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24