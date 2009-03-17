MHP’den ‘sülük’lü toplantı

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili yeni iddialarda bulunarak, "Ankara'nın hak ve hukukunu sülükler gibi emen yönetim anlayışından kurtulma vakti 29 Mart'tır" dedi.





TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Vural, ekonomik krize karşı açıklanan önlem paketi ve anayasa değişikliği konusunda değerlendirmelerde bulundu, ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yeni yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.



Vural, basın toplantısına, üzerinde "doğalgaz", "sayaç", "imar", "ihale" "spor", "su", "otopark" ve "mezarlık" yazan içinde sülük bulunan şişeler getirdi. Şişeleri basın mensuplarına gösteren Vural, "Bir süreden beri Ankara'daki sülüklerden bahsediyoruz. İşte bunlar Ankara'nın sülükleri" diye konuştu. Vural, Ankaralıların, bugünkü yönetim tarafından sülük gibi emildiğini, kentin hak ve hukukunun kaybolduğunu öne sürdü.



Ankaraspor ile ilgili bir kulüp başkanının yaptığı suç duyurusuna dikkati çeken Vural, "Bu konuda ciddi olarak zimmet suçu işlendiğini ifade ediyor. Cumhuriyet savcıları bu konuda ne yapıyor? Bunun cevabını bekliyoruz. Ankaraspor üzerinden kimlere neler dağıtılıyor? Oto parklardan tutun imara kadar Ankara'nın malı mülkü kime gidiyor? Spor sülüğünün neler yaptığını ortaya koymak gerekiyor. Cumhuriyet savcılarının bu konuda harekete geçmesi gerekir" dedi.



Gazetecilere Ankaraspor Anonim Şirketi'nin kurucularının isimlerini okuyan Vural, bu kişiler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin Halk Ekmek Genel Müdürü, Metropol A.Ş. Genel Müdürü gibi isimlerin bulunduğunu anlattı.



Bu özel şirketin, Ankara'da otopark işlettiğini ve hafriyatları topladığını ileri süren Vural, şu iddiaları dile getirdi:



"Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisinde 15 Şubat 2008 tarihinde, Gölbaşı İlçesi Karagedik Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanında imar değişikliği yaptı. Karagedik'te Ankaraspor'un arsaları var. 41 no'lu parselde 67 bin 600 metrekare, 47'de 88 bin 850 metrekare, 2886 parselde, 506 bin 312 metrekare... Ankaraspor'un sahip olduğu bu yerlerde imar planı değişikliği ile büyük rantlar geçiriliyor. Bu spor kulübünün onursal başkanı Melih Gökçek, ikinci başkanı oğlu. Bu rant kime, nereye gidiyor? Ankaralı, sülük gibi emilen bu rantların nereye gittiğini merak ediyor. Ankara bu sülüklerden kurtulacak, kurtulmalıdır. Ankara'lıların hakkı ve hukuku sülük gibi emilmekte. Rantlar yandaşlara spor kulübü aracılığıyla bölüştürülmektedir. Bu zimmet suçu işlenmiştir, belgesi yoktur. İvedilikle Gökçek hakkında Cumhuriyet savcılarının adım atması gerektiği açıktır. Seçim, Sayın Gökçek'i kurtaramayacaktır. Ankara'nın hak ve hukukunu sülük gibi emen yönetim anlayışından kurtulma vakti, 29 Marttır. Ankaralılar bunun hesabını soracaktır. Türkiye'de hukuk ve yargı işlemelidir. Yargının işlemesini de ivedilikle bekliyoruz."



Vural, şişeleri tek tek havaya kaldırarak, ne anlama geldiği konusunda da gazetecilere bilgi verdi.



"Önlem paketinin hiçbir anlamı yok"



Başbakan tarafından açıklanan önlem paketine de tepki gösteren Vural, bu paketin dar gelirli vatandaşlar için hiçbir anlamının bulunmadığını ilerisürdü.



Vural, basın toplantısına getirdiği ekmek ve soğanı göstererek, "Tarım kesimi çökmüş, 820 bin kişi işsiz kalmış durumda, evine ekmek götüremiyor. Başbakan diyor ki 'ekmek bulamıyorsanız, pasta yiyin efendim.' Bu milletin konut, araba alacak hali mi kalmış? Bunlar ekonomik kriz ile ilgili bir tedbir değildir" diye konuştu.



AKP'nin işsizlik fonuna göz diktiğini, fondan 1 milyar 200 milyon lirayı bütçeye aktardığını ileri süren Vural, "Şubat ayıyla ilgili bütçe gerçekleşme rakamları açıklanmamaktadır. Neden? İşsizlik Fonunundan bütçeye yapılan aktarmaları gizlemek amacıyla... Bütçeye aktarılan bu para seçim ekonomisi olarak kullanılmaktadır" ifadesini kullandı. Vural, açıklanan kriz paketinin, vatandaşın derdine derman olmayacağını da iddia etti.







