MHP'den seçmene askeri eğitim!

MHP Iğdır Belediye Başkan adayı Ali Ekber Yeşil'e destek vermek için İstanbul'dan gelen Abdullah Çatlı'nın arkadaşı ve MHP Iğdır Milletvekili adayı olan Mikail Göleli, karşılamaya gelenlere konuşma yaptıktan sonra `çök' ve `kalk' yaptırdı.Göleli, İstanbul'da triko alanında imalat ve ihracat yapan evli ve 4 çocuk babası MHP Iğdır Belediye Başkan adayı Ali Ekber Yeşil'e destek vermek için uçakla Kars'a geldi. Kars'tan karayolu ile Iğdır'a geçen Göleli ve Ali Ekber Yeşil'i yaklaşık 500 kişi Yaycı Köyü girişinde karşıladı. Uzun konvoyla kente giren Mikail Göleli, MHP İl Başkanlığı binasından Zübeyde Hanım Bulvarı'nda toplananlara hitap etti. Yaklaşık 1000 kişi, `Bozkurt Mikail', `Efsane Mikail' tezahüratları arasında konuşan ve 1995'te MHP'den Iğdır Milletvekili adayı olan Mikail Göleli, MHP İl Başkanı Cahit Erol, Belediye Başkan adayı Yeşil olduğu halde, şunları söyledi:"Çalışacağız, başaracağız, kazanacağız. Disiplini elden bırakmayacağız. Bire bir mücadele edeceğiz. Bu meydan bizlerindir. Bu meydan bizlerin olmaya devam edecektir. Rehavete kapılmak yok. Yok dedim mi yok."Mikail Göleli, sağ eliyle mikrofonu tutarken sol eliyle de `Çök' ve `Kalk' komutları vermeye başladı. Karşılamaya gelenlerin büyük bölümü aldığı komutlar üzerine üç kez oturup kalktı. "Hepiniz asker gibisiniz" diyen Göleli'ye toplananlar `Bozkurt Mikail', `Alparslan Türkeş'in askerleriyiz' solganıyla karşılık verdi. Göleli, bunun üzerine, "Ay- yıldızlı bayrağımı, gönderden kimse indiremez" diye bağırınca, katılanların gösterisi daha da büyüdü.Göleli daha sonra kendisini karşılamaya gelenlerle şu diyaloğa tezahürat altında, `Söz veriyor muyuz?', `Ekber Yeşil Başkanımız mı?', `Destekliyor muyuz?', diye sorarken aldığı `Evet' yanıtları üzerine, "Allah'a, Kuran'a ve silaha yemin olsun" dedi.