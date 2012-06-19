'MHP'den randevu istemek için iklimin yumuşaması lazım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "MHP'den randevu istemek için iklimin yumuşamasını bekliyoruz" dedi. Süreçten umutlu olduklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ortada can yakıcı bir sorun var. Dört parti de bunun çözülmesini istiyor" dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın AK Parti ile CHP arasında ortak komisyon kurulması önerisini ise reddetti.

CNN TÜRK muhabiri Sema Ecer'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, MHP ve BDP'den randevu istemek için bir süre bekleyeceklerini açıkladı; bu süreçte de üslup da yumuşama olacağına inandığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın, AK Parti ile CHP arasında ortak komisyon kurulması önerisini reddetti; "Biz uzlaşma komisyonu benzeri bir komisyon öneriyoruz. Meclis'te dört parti var. Bu dört parti arasında görüş ve oy birliği sağlanmalıdır" dedi.

Dört partinin de sorunun çözümünü istediğini ve bu yönde açıklamalar yaptığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dört parti de, üniter devletin güçlendirilmesi ve bayrağımız konusunda duyarlı. Tüm mesele dil ve terminoloji de. Bu sorunun da aşılacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

Herhangi bir dayatma içinde olmadıklarını tekrarlayan CHP lideri, "Bu can yakıcı sorunu mutlaka kendi iç dinamiklerimizle çözmeliyiz. Ayrıca bize bu yol haritasını öneren de şehit aileleridir. Bunun da bilinmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Gül'e mektup yazmalarının veya devreye girmesini istemelerinin gündemlerinde olmadığını da söyledi.