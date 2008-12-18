MHP'den 'özür dilemiyorum' kampanyası

Erdoğan: Niye özür dileyeyim

Bir grup aydının başlattığı Ermenilerden özür diliyorum kampanyasına karşı MHP de karşı kampanya başlatıyor. İlk imzası Bahçeli tarafından atılan metinde özür dilenecek bir şeyin olmadığı iddia ediliyor.MHP, 1915 olaylarına ilişkin başlatılan "Özür diliyorum" kampanyasına karşı bir bildiriyi imzaya açtı.MHP Grup başkanvekilleri Mehmet Şandır, Oktay Vural ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, TBMM’de düzenledikleri basın toplantısıyla bildiriyi kamuoyuna duyurdu.Şandır’ın okuduğu ve milletvekillerinin inisiyatifiyle hazırlandığı ifade edilen bildiride, "özür diliyorum" adıyla sürdürülen kampanyanın, 1915 yılında yaşanan olaylara bütünüyle aykırı olduğu kaydedildi.MHP’nin hazırladığı bildiride şöyle denildi:"Yüce Türk Milletine; Bir grup sözde aydının başlattığı ve 1915 yılında yaşanan olaylar hakkında tarihi gerçeklere bütünüyle aykırı olarak Türkiye’nin tarihini karalamaya yönelik özür kampanyasını kınıyoruz. 1915 yılında cereyan edenler, Ermeni çetelerinin giriştiği mezalim sonrası yaşanan karşılıklı çatışma ve savaş koşullarında zorunlu tehcirdir. Türk milletinin şerefli tarihinde utanacağı bir sayfa, özür dilenecek bir suç bulunmamaktadır. Tarihi saptırarak ecdadımızı karalamak, suçlu gibi göstermeye çalışmak ve özür talep etmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Anadolu coğrafyasında yaşanan Ermeni vahşeti, şehit düşen diplomatlarımız ve Ermenilerin Azerbaycan’daki katliamlarının acıları hafızalardan henüz silinmemiştir. Türkiye’yi en ağır insanlık suçu işlemekle mahkum etmeye çalışan ve Ermeniler’in sahte soykırım yalanının sözcülüğünü yapanlara bu gerçekleri hatırlatmak isteriz."MHP’li Şandır, basın toplantısında, bu girişime katılanları şiddetle kınadıklarını ve sözde aydınlardan utandıklarını belirterek, "Bu bildiriyi tüm milletvekillerine, imzalamak isteyen aydınların dikkatine sunuyoruz" dedi. Şandır, bildiriye ilk imzayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koyduğunu da söyledi."Bu tür girişimlerin ciddiye alınmasının doğru olup olmadığı" yönündeki soru üzerine Şandır, Türk milletinin gözünün içine baka baka hakaret edilmesine, hoşgörüyle bakamayacaklarını bildirdi. Bu kapının aralanmasının, Türkiye’nin meşruiyet ve bağımsızlığının sorgulanması sonucunu doğuracağını ifade eden Şandır, "MHP’ye göre tarih yaşanmış, yazılmış ve hükmünü vermiştir. Orada utanacağımız bir suç ve özür dileyeceğimiz bir suçlu bulunmamaktadır" dedi.Girişimi başlatanları "sözde aydın" olarak niteleyen Şandır, "Bunlar kimin adına, niçin özür diliyorlar? Bu sorunun cevabını dürüstçe vermeleri lazım. Kendi babaları, dedeleri adına özür diliyorlarsa, o kendi sorunları. Türk milleti adına özür dilemek hadsizliktir. Eğer bu insanlar, babalarının ve dedelerinin katil olduklarını düşünüyorsa, o kendi sorunlarıdır" diye konuştu.CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün annesine yönelik sözlerin hatırlatılması üzerine Şandır, konunun kişiselleştirilmemesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Gül’ün, Ermenistan’a yaptığı ziyareti doğru bulmadıklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Şandır, Türkiye’ye her fırsatta düşmanlığını gösteren Ermenistan ile bu tür ilişkilerin, bu ülkenin elini güçlendireceğini savundu."Böyle bir bildiri için TBMM’de ortak bir bildiri girişim düşünüldü mü?" sorusu üzerine MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, burada partiden ziyade milli bir duruşun bulunduğunu kaydetti. Bu konuyla ilgili metnin CHP ve AK Parti grup Başkanvekillerine iletildiğini belirten Vural, "Bu bireysel inisiyatiftir. Kendi imzalarıyla bu konuda tepkilerini dile getirmek isteyen milletvekillerimize bir imkan verilmiştir" diye konuştu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, başlatılan kampanyayı, ABD’deki Ermeni diasporasının memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bu kampanyanın, Ermeni diasporasının iddialarına zemin hazırladığını ifade eden Kaya, kampanyayı "işbirlikçe aydın" tavrı olarak nitelendirdi.Kaya, kampanyanın fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendiremeyeceklerini belirterek, "Bir takım uydurma iddialarla bir milletin tarihini karalama girişimini, fikir hürriyeti çerçevesinde değerlendirmek mümkün değildir" dedi.