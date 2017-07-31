MHP’den müftülüklere nikah yetkisi verilmesine destek

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi vermeyi öngören yasa tasarısına destek verdi. “Dini nikahın yarattığı mağduriyetin ve birden fazla evliliğin” bu yolla engelleneceğini iddia eden Usta, “Bunu ideolojik boyuta taşımanın çok fazla bir anlamı yok. Bu, ideolojik bir mesele değil toplumdaki bir sıkıntı. Laiklikle bir alakası yok” dedi.

Usta “Medeni Kanun çerçevesinde olduktan sonra ve yapan kişi de nihayetinde aslında memur, belediyedeki memur nasıl devletin memuruysa yani ha belediye binasına gidecek insanlar ya da ha Hükümet Konağına gidecek. Hatta Hükümet Konağı merkezi idarenin birimidir. Dolayısıyla merkezle, devletin esas organlarıyla irtibatı daha yüksektir. Dolayısıyla burada biz bir sıkıntı görmüyoruz. Bunun yaygınlaşmasına vesile olacağını düşünüyoruz” dedi.

Değişikliğin kırsal kesimde resmi nikah oranını arttıracağını ve dini nikahın yarattığı mağduriyetleri gidereceğini, birden fazla evliliği engelleyeceğini iddia eden Usta “Din görevlisi şu anda şunu deme hakkını daha fazla kendisinde hissedecek. ‘Gel kardeşim, sen imam nikahı istiyorsun da önce şu resmi nikahını da bir kıyalım. Şunun evraklarını tamamla. Dini nikahını da ondan sonra kıyalım’ diyecek. Bunu da kendisine görev edinecek. Dolayısıyla biz bu düzenlemenin kırsalda resmi nikah oranını artıracağını düşünüyoruz. İmam nikahı üzerinden toplumun genelinde olan bir istismarın da bu şekilde büyük ölçüde önüne geçilecektir” dedi.