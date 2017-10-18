MHP’den müftülük nikâhında 'U' dönüşü: Komisyonda şerh düştüler, Genel Kurul’da sahip çıktılar!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) komisyondan geçerken muhalefet şerhi koyduğu, il ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisi veren "Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"na Genel Kurul’da sahip çıktı.

Tasarının geneli üzerinde dün başlayan görüşmelerde, MHP Grubu adına konuşan Ankara Milletvekili Erkan Haberal, düzenleme yasalaştığı takdirde gizli saklı nikâh yapılmasının engelleneceğine söyledi. MHP sözcüsü, yeni düzenlemeye sadece imam nikâhına resmiyet kazandırmak şeklinde bakılmasını yanlış olarak nitelendirdi. Oysa, bu maddenin İçişleri Komisyonu müzakerelerinde komisyon üyesi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesine hassas bir dönemde bu gibi tartışmalara gebe bir düzenlemeyi gündeme getirmek gereksizdir” denilerek eleştirilmişti. MHP’nin grup başkanvekilleri de geçtiğimiz haftadan bu yana müftülük düzenlemesine karşı olmadıklarını belirtmişlerdi.

MHP’li Erdoğan muhalefet şerhinde şu ifadeleri kullanmıştı:

6. Maddesi; 5490 sayılı Kanunun 22. Maddesi’nin ikinci fıkrasına “dış temsilciliklere” ibaresinden sonra gelmek üzere “il ve ilçe müftülüklerine” ibaresinin eklenmesi kaydıyla İl ve İlçe Müftülüklerine de resmi nikâh kıyma yetkisinin verilmesini sağlamaktadır. Ülkemizin içinden geçtiği ve çok önemli sorunlarla boğuştuğu bir dönemde böyle bir düzenlemenin gündeme getirilmesi yersizdir. Söz konusu düzenleme uzun zamandır kamuoyu tarafından tartışılmış ve bir çok manipülasyon aracı ile toplumu daha da kutuplaştıran tartışmalara sebep olmuştur. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesine hassas bir dönemde bu gibi tartışmalara gebe bir düzenlemeyi gündeme getirmek gereksizdir.

Ülkemizde yıllık ortalama 600 bin civarında nikâh kıyılmaktadır. Bugüne kadar nikâh dairelerinde yoğunluktan dolayı nikâh kıydırmayan kimseyle karşılaşılmamıştır. Ancak bir çok nüfus idaresinde uzun kuyruklar oluşmaktadır. Siyasetin işi polemiklerle gündem değiştirmek değil vatandaşın sorunlarına çözüm üretmektir. Eğer İçişleri Bakanlığı herhangi bir sorun çözmek istiyorsa öncelikle Nüfus İdarelerinin önündeki kuyrukları çözmelidir. Yine önümüzdeki günlerde ehliyet ve pasaport işlemlerinin Nüfus İdaresi tarafından devralınmasıyla birlikte bu kuyrukların daha da uzayacağı ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin artacağı ortadadır. Böyle bir ortamda il ve ilçe müftülüklerine nikâh kıyma yetkisinin verilmesi ancak yeni polemiklere kapı aralayacak ve buna bağlı olarak lüzumsuz taleplerin gündeme gelmesine sebep olacaktır.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, yıllık ortalama 600 bin nikâhın kıyıldığı ülkemizde herhangi bir sınırlama olmadan Diyanetin yaklaşık 100 bin kadrosuna resmi nikâh kıyma yetkisi verilebilecek bir düzenlemenin yapılması da ayrıca tartışma konusudur.

Ancak tüm bunlara rağmen böyle bir düzenleme yapılacaksa da yetkinin “Müftü ve Yardımcıları” gibi bir sınırlamayla verilmesi daha uygun olacaktır. Çünkü gelecekte aynı yetkiyi isteyen azınlıkların tabii olduğu kilise görevlileri de ortaya çıkacaktır. Sinagoglar da ortaya çıkacaktır. Nikâh memuruna ihtiyaç varsa bu yetki yapılacak bir düzenleme ile bütün mahalle muhtarlarına verilebilir. Personel eksikliği var ise bu sorun yeni personel alımlarıyla düzeltilebilir. Bu sebeplerle; Tasarının 6. Maddesi’nin mevcut hâliyle başka sorunları da beraberinde getireceği uyarısıyla Kanun Tasarısından çıkartılması ile ilgili önergemiz Komisyonun AKP’li üyeleri tarafından reddedilmiştir.