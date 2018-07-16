MHP'den Meral Akşener'e suç duyurusu

MHP, liderleri Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akşener, Meclis'teki milletvekili yemin töreninde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye el öpmeye varıncaya kadar fazla ilgi gösteren milletvekillerini kastederek, "Genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. İlkelerimize uymayacaklar derhal İYİ Parti'yi terk etsin" ifadelerini kullanmıştı.

MHP yönetiminden yapılan açıklamada, "Akşener, bu ifadeleriyle muhterem genel başkanımıza açık bir şekilde hakaret etmiş ve kendisi hakkında 2015 yılında ortaya atılan ‘kaseti var' iddialarına atfen, genel başkanımızı ‘namusuna kadar laf etmekle' itham etmiştir" denildi.