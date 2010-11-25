MHP'den KCK sanıklarına destek, Bahçeli Diyarbakır'a gidiyor!

T24 - MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Şanlıurfa milletvekili Muzaffer Çakmaklı, Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır'a geleceğini açıkladı. KCK davası ile ilgili de konuşan Çakmaklı, "Bunları tutuklu yapmak dünyanın en büyük zulümlerinden bir tanesidir" dedi.



MHP Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan il başkanlarını Diyarbakır'da toplayarak seçim çalışmalarına başladı.



Tüm il başkanlarını Diyarbakır'da toplayan MHP adeta Diyarbakır'a çıkarma yaptı. MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Şanlıurfa milletvekili Muzaffer Çakmaklı, Diyarbakır'a gelerek bölge toplantısına katıldı.



Diyarbakır il başkanı M. Teyyar Karakoç tarafından kapıda karşılanan Çakmaklı tüm partililer ile selamlaştı. Burada bir açıklama yapan Çakmaklı,"MHP'nin iktidarında bu bölgenin sorunları bir daha deşinmemek üzere tamamen bitirelecek. Bu bölgede huzur olacak, iş olacak, aş olacak, birlik olacak ve baraeberlik olacak."dedi.





Bahçeli Diyarbakır'a geliyor



Muzaffer Çakmaklı seçim çalışmaları ile ilgili olarak, "Sayın Devlet Bahçeli daima gelir Diyarbakır'a. Sayın Başbakan'ın talihsiz açıklaması oluyor. Sivas'ın ötesine gidilmiyor diyiyor. Bir tek sanki kendisi gidiyor. Kendisine özel vize varmış gibi davranıyor. Bir başbakana yakışmayan ifadeler kullanıyor. Sayın Devlet Bahçeli Diyarbakır'a gelecek. Diyarbakır'a gelişide uzun süreli olmayacak. Diyarbakır ve Mardin mitinglerimiz var. Bahçeli Diyarbakırlıların şeref misafiri olacak. Diyarbakır'lı kardeşlerimiz kendilerinden bir parça olan Bahçeliyi en iyi şekilde ayarlayacağını biliyorum. Diyarbakır bu bölgenin gözbebeğidir" dedi.





MHP'den KCK tutuklularına destek



Diyarbakır'da görülen KCK ana davasınada değinen Çakmaklı, "Bu haksız bir uygulamadır. Bir kere suçluysa bitir dosyayı hükmünü ver gönder temize. Suçsuzsa, kaçma gibi bir derdi yoksa ki bir çoğu belediye başkanıdır. Bunları tutuklu yapmak dünyanın en zulümlerinden bir tanesidir. Bu bir insanlık ayıbıdır" diye konuştu.





