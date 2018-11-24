MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, Koray Aydın'ı aramış

MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın, istifasından saatler önce İyi Parti ile temasa geçtiği öğrenildi.

İyi Parti lideri Meral Akşener’in bir ay önce partiye davet ettiği Kocamaz’ın, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ı arayarak, “Biraz sonra istifa edeceğim. Zor bir karar oldu, ancak artık yapacak bir şey, bir çıkış yolu kalmadı” dediği aktarıldı.

Kocamaz’ın, Aydın ile görüşmesi İyi Parti’nin teklifini kabul edeceği şeklinde yorumlandı. İyi Parti kulislerinde, Kocamaz’ın, CHP-İyi Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinin tamamlanmasını beklediği, kararını bundan sonra açıklayacağı dile getirildi.