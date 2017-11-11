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MHP'den istifa eden Anamur Belediye Başkanı Türe, İyi Parti'ye geçti

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN'in Anamur İlçesi'nde  MHP'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Türe,  İyi Parti'ye geçerek rozet taktı

11 Kasım 2017 20:29

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Anamur İlçesi\'nde  MHP\'den istifa eden Belediye Başkanı Mehmet Türe,  İyi Parti\'ye geçerek rozet taktı.
MHP\'den Belediye  Meclis Üyeleri, Uğur Güngör, Sezai Şimşek, Hasan Ali Sarıca, Ahmet Türkay, Ali Rıza Bulut, Ali Rıza Kibrit, Ayhan Yıldız ile birlikte istifa eden Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe, Ankara\'da İyi Parti\'nin açılışına katıldı. Genel Başkan Meral Akşener, Mehmet Türe\'ye İyi Parti rozeti taktı.
Bu arada MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, istifa eden Mehmet Türe ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Türe\'nin istifasından önce kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Gölgeli, \"Tedbirli olarak disipline sevk edilen Mehmet Türe,  partideki görevinden alınmıştır ve istifası geçersizdir, hukuken de yok hükmündedir\" dedi.

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