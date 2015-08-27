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MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan: Sen yoksun, öldün diyorlar; ben güneşi kıskandıran gerçeğim

MHP'li Sinan Oğan Twitter üzerinden Dilaver Cebeci'nin şiirini paylaştı

27 Ağustos 2015 01:41

MHP'den ihracına karar verilen Sinan Oğan, tepkisini Twitter'dan gösterdi.

Oğan, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Mavinin türküsünün vakti gelmiştir" diyerek, Dilaver Cebeci'nin mısralarını takipçileriyle paylaştı.

İşte o şiir:

Bana, -sen yoksun, sen öldün- diyorlar.
Bu kör acuna inat yedi iklimdeyim,
İşte ellerini tutuyorum yaşanmamış bir çağın,
Ben güneşi kıskandıran gerçeğim

Dayanılmaz ağrılar çekiyorum hey!
Masallarda da olsa bir gün çıkıp geleceğim
Bir sevgi büyütüyorum içimde tomur tomur
Gün görmemiş şiirlere gebeyim

Gerilmiş bir yayım korkulardan azâde;
En amansız savaşlara gireceğim.
Bu coşkun ozanları ben öğütledim böyle,
Nerede hasret kokan bir Türkü varsa içindeyim.

Tutsak kızların avuçlarına yağıyorum her güz
Bir Kafkasya’dayım bir Çin’deyim
Gök bıçaklar sapladım karanlığın karnına
Sürüsü yitmiş çobanların izindeyim

İçim içime sığmıyor, maytaplardan deliyim;
Bir bayrak dalgalansa yüceden;
“Hadi” dese birisi
Peşindeyim, vallahi peşindeyim

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