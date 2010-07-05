MHP'den, hükümetle görüşmek için açılım şartı

T24 - MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Başbakan Erdoğan’ın görüşme talebine, "Açılımdan dolayı pişmanlıklarını itiraf ederlese, görüşme taleplerini tekrar değerlendiririz" dedi.



MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Mecliste MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ile birlikte düzenlendiği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, ''Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebini yinelemesi halinde bir görüşme olup olmayacağı'' sorusu üzerine, ''(Demokratik açılım) diye tanımlanan bize göre PKK'nın taleplerini karşılama açılımı, PKK açılımı olan bu açılıma destek vermeyeceğimizi, içinde bulunmayacağımızı ilk günden açıkladık'' dedi. Şandır, şöyle devam etti;



''Hükümet, etnik ve bölücü terörle mücadelede yaptıklarından pişmanlık duyuyorsa, yaptıklarının yanlış, eksik olduğunu kabul ediyor, samimiyetle bunu itiraf ediyorsa, dün Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi, görüşme talebi tekrar değerlendirilebilir. Şu aşamada biz Başbakan'ın güvenirlik kat sayısının çok düştüğü kanaatiyle onunla herhangi bir konuyu görüşmeyi gerekli ve faydalı görmemekteyiz.''



Erken seçim ihtimalini soran gazeteciye de Şandır, ''Biz, bundan çok önce Türkiye'nin hızla AKP iktidarından kurtarılması gerektiğini ifade ettik ve 7 Kasım 2010 tarihinde erken seçim yapılmasını talep ettik'' karşılığını verdi.



AK Parti yönetiminde Türkiye'nin her geçen gün kan kaybettiğini öne süren Şandır, ''Dolayısıyla, Türkiye'yi AKP'den hatta AKP'yi de iktidar olma sorumluluğundan kurtarabilmek için emaneti millete iade etmek için en kısa sürede bir erken seçim yapılmasını ülkemizin ve milletimizin hayrına görmekteyiz ve talep etmekteyiz. Ümit ediyorum ki siyasi iktidar da bu hassasiyeti gösterir ve bir erken seçimi kararı alarak, sandığı milletin önüne koyar'' diye konuştu.



Şandır, bir gazetecinin, Mecliste güvenlik uygulamalarının artırıldığını anımsatarak, ''TBMM Başkanı'nın odası, böcek olup olmadığına dair aranacak. Talep olduğu takdirde bu grup başkanvekillerine de uygulanacak. Sizin talebiniz olur mu?'' sorusu üzerine, ''Şu anda bu türlü bir talebimiz bulunmamaktadır ama gelinen nokta çok komik'' dedi.



''Meclis Başkanı'nın kendisinin dinlenildiği, izlenildiği gibi bir endişeye kapılmasının ülkenin geldiği noktayı göstermesi açısından ibret verici bir durum'' olduğunu ileri süren Şandır, ''Önemli olan da budur ama biliyoruz ki Türkiye'de TBMM'nin güvenliği yoktur, TBMM Başkanı'nın güvenliği yok, Başbakan'ın hatta Cumhurbaşkanı'nın güvenliği yoktur. Ülkeyi böyle güvenlik sağlanamaz bir noktaya getiren bu iktidardır. Bu iktidarın yöneticilerinin milletten özür dilemesi lazım. Bizim şu anda böyle bir talebimiz henüz yok'' diye konuştu.





