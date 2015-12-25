MHP'den HDP'ye: Moskova'nın ihanet dehlizlerinde kirli görüşmelerle Türkiye'nin kuyusunu kazanlar...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve beraberindeki HDP heyetinin Rusya ziyaretini ağır sözlerle eleştiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, "Türkiye partisiyiz diye allanan, pullananlar, Moskova'nın ihanet dehlizlerinde kirli görüşmelerle Türkiye'nin kuyusunu kazmaktadır. Halen TBMM'de yemin etmemiş birini hangi dokunulmazlık zırhı, kimler koruyor, kolluyor?" dedi.

CNN Türk'teki habere göre, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Oktay Vural, Türkiye'nin, içeriden ve dışarıdan silahlı, siyasi bir kumpasa, türbülansa sokulduğunu savundu. Çok kritik bir dönem yaşandığına dikkat çeken Vural, devletin, herkesin uyanık olması, partilerin bu konuda ortak tavır geliştirmesi gerektiğini söyledi. Vural, "Türkiye'yi bölmek, Türkiye'nin bir bölümünü Rojavalaştırmak isteyen terör örgütüne, öz yönetim taleplerine karşı milli bir tavır ortaya konulmalıdır. Bu özerklik yapılarını sökmeye çalıştığı, terörü kendi kazdığı hendeklere doldurduğu bir süreçte AKP kılavuzları PKK'ya can simidi atma yarışına girdiler. Unutmayalım ihanet içeridense kapı kilit tutmaz" diye konuştu.

"AKP'nin çözümcü kılavuzlarının bir eli işte, öbür eli PKK'yla, teröristbaşıyla oynaştadır"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in 23 Aralık'ta verdiği bir röportajda, "Çözüm aüreci buzdolabındadır diyoruz, çözüm süreci ortadan kalkmıştır demiyoruz, yeni formatta bir masa kurulur" dediğini hatırlatan Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP'nin çözümcü kılavuzlarının bir eli işte, öbür eli PKK'yla, teröristbaşıyla oynaştadır. Çözüm Süreci'nin mimarları hala PKK'yla masa kurmapeşindedir. Kiminle masaya oturacaksınız? 'Ülkeyi bölerim' diye tehdit eden Karayılan ile mi? Doğu ve Güneydoğu'yu kana bulayan, ateşe veren, 7'den 70'e herkese kurşun sıkan, askerimizi, polisimizi şehit edenlerle mi masaya oturacaksınız? Bu açıklamalar, terörle mücadele konseptinden uzaklaşılarak, İmralı ile masaya oturulmasına yol açan yeni bir sürece evrilmemelidir. Çözüm adı altında PKK'ya yeniden can suyu verilirse, temmuzdan bu yana yaşanan PKK kalkışmasının çok daha vahimini yaşarız. Sayın Çelik'in bu sözleri terörle mücadeleye düpedüz sabotedir, terörle mücadeleyi akamete uğratmaktır. Asker, polis birilerinin keyfi için puro ya da motor kullanması için şehit olmuyor."

"Moskova'nın ihanet dehlizlerinde kirli görüşmelerle Türkiye'nin kuyusunu kazanlar..."

"PKK'nın siyasi uzantısı partinin eş başkanı" olarak adlandırdığı HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile birlikte "Türkiye'yi tehdit ettiğini" iddia eden Vural, Lavrov'un, "HDP, Türkiye'de tüm etnik azınlıkları temsil eden bir siyasi platform. Onu her zaman destekleyeceğiz" açıklamalarının, "cahilce ve küstahça" olduğunu ifade etti. Vural, Moskova'dan Türkiye'ye parmak sallandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Osmanlı'nın son döneminde Rusya'nın iç işlerimize karışması için çağrı yapan Ermeni komitacıların yeni versiyonu rolüne üstlenmişlerdir. PKK'nın siyasi uzantısının başkanı Moskova'da, 1878 'te Osmanlı'yı bölünmeye götüren Berlin Konferansı'nda alınan kararları andıran cümleler sarf etmiştir. Dün Mekke Şerifi Hüseyin, Mısır'daki İngiliz Yüksek Komutanı ile buluşarak Osmanlı'yı arkadan hançerlemişti, bugün PKK'nın siyasi uzantıları Rusya'da Lavrov ile aynı ihanet buluşmalarını gerçekleştirmektedirler. İhanetin, taşeronların adı değişmiştir ancak hedef yine Türk milletidir. Türkiye Partisiyiz diye allanan pullananlar, Moskova'nın ihanet dehlizlerinde kirli görüşmelerle Türkiye'nin kuyusunu kazmaktadır. Türkiye'nin milli egemenliğini ortadan kaldıracak bu girişimler karşısında hukuk devleti, savcılar ne yapıyor? Halen TBMM'de yemin etmemiş birini hangi dokunulmazlık zırhı, kimler koruyor, kolluyor?"