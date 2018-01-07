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MHP'den Fatih Portakal'a şeftalili tepki

MHP: Bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek

07 Ocak 2018 13:08

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. FOX TV spikeri Fatih Portakal da Twitter hesabından, “MHP’nin Adana’da kalabalık toplayamadığını” söyledi.

“MHP’li yetkililer Adana’da toplanamayan kalabalık için acaba kafa patlatıyorlar mıdır?” diye soran Portakal’a, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın cevap verdi. Yalçın, şunları söyledi:

“Yemeyip içmeyip sosyal medya üzerinden MHP aleyhtarlığını dikkati çeken bir düşmanlıkla sürdürenlerin başında, Portakal namıyla maruf haber sunucusu geliyor. MHP’ye milletçe gösterilen teveccühü okyanus ötesinden verilen talimatla farklı göstermeye çalışan şeftali ve hempaları boşuna çırpınıyor, bunların son umutlarını da seçim sandığı söndürecek. Gelecek umutlarını MHP’nin siyasi başarısızlığına bağlamış görünen şeftalinin son birkaç damla suyunu 2019 seçimlerinde bizzat millet sıkacak."

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Fatih PortakalMHPşeftaliDevlet BahçeliSemih Yalçın

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