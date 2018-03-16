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MHP'den Erdoğan'ın bozkurt işaretine ilişkin ilk açıklama

Erdoğan, Mersin'de bozkurt işareti yapmış, Mahir Ünal, "Erdoğan, 'rabia'yı sayarken bu işaret kadraja girdi" demişti

16 Mart 2018 15:46

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mersin olağan kongresinde yaptığı bozkurt işaretine ilişkin olarak, "Özellikle ittifaktan sonra MHP'lileri selamlamak için nezaket işareti, daha doğrusu davranışı olarak bozkurt işareti yaptı. Biz kimseye yasak getirmiyoruz. Teşekkür ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de partisinin kongresinde 'Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan' dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti. AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmadığını" söylemişti.

Sputnik'te yer alan habere göre MHP'den ise yapılan ilk yorumda Erdoğan'ın bozkurt işareti yaptığı belirtildi. NTV'de kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan MHP'li Karakaya, CHP'nin konu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterek şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman ve ne maksatla yapmıştı? Cumhurbaşkanı ne zaman ve ne maksatla yaptı? Allah'tan Kılıçdaroğlu da bozkurt işareti yaptı. Eğer Kılıçdaroğlu yapmamış olsaydı CHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işareti nerelere koyup yorumlar yapardı. 2014 yılında yaptı Kılıçdaroğlu bozkurt işaretini. Ankara'daki MHP'lilerden oy istemek için yaptı. Bir miktar başarılı oldu, Melih Gökçek'e de kazandırdılar belediye başkanlığını. MHP'lilerin oyları tepkisel olarak Gökçek'e gitti.

Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'e gittiğinde özellikle ittifaktan sonra MHP'lileri selamlamak için nezaket işareti, daha doğrusu davranışı olarak bozkurt işareti yaptı. Biz kimseye yasak getirmiyoruz. Teşekkür ederiz."

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