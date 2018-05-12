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MHP'den 'Cumhur İttifakı' için sosyal medya atağı

Sosyal medyada "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla hesaplar açıldı

12 Mayıs 2018 16:36

MHP'de, seçim çalışmaları kapsamında Facebook, Twitter ve Instagram'da "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla hesaplar açıldı.

Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından teşkilatlar bazında seçim startı verilirken, MHP Genel Merkezi'nde de seçime hazırlık çalışmaları hızlandı. Bu kapsamda sosyal medya ekibi tarafından seçim çalışmalarının ana sloganı "Cumhur İttifakı Millet Aklı" kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları oluşturuldu.

Facebook, Twitter ve Instagram'da açılan hesaplardan, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile seçim çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.

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