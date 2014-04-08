MHP'den çağrı: Ödlekler gazetecilik yapmayı bıraksın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, katıldığı bir televizyon programında MHP’nin 30 Mart seçimlerinde başarısız olduğunu söyleyerek “Neden bu partinin lideri değişmiyor?” diyen Zaman gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce’yi sert sözlerle eleştirdi.

Semih Yalçın, “Sayın Gülerce'nin kazı koz, hakikati yoz olarak göstermekte başarılı olmadığı ortadadır. Hele bu yaştan sonra iktidar partisine yaltaklık kendisine hiç yakışmamıştır. Kendi ilkelerine ve mensup olduğu cemaate bile sahip çıkamayan ödleklerin, ne gazetecilik mesleğini sürdürmeye ne de MHP hakkında fikir beyan etmeye hakları vardır” dedi.

Ortadoğu gazetesinde yer alan habere göre, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, 30 Mart yerel seçim sonuçlarının Türkiye'deki siyasi kutuplaşmayı yansıtmakla birlikte, aynı zamanda seçmen oylarının hangi partilerde yoğunlaştığını da ortaya koyduğunu belirterek, "Seçmenin tercihleri iyi analiz edildiği takdirde, MHP'nin dikkati çeken yükselişi görülecektir. AKP'nin seçmen algısına yönelik bütün çabalarına ve devasa kampanya harcamalarına rağmen, MHP yerel seçimlerde ciddi bir ivme yakalamıştır. Bunun en büyük delili partimizin oylarında 2,3 milyonu aşkın artıştır. Birçok ilde de iktidar partisiyle başa baş yarışan MHP, 2015 genel seçimlerinde patlama yapacağını göstermiştir" ifadelerine yer verdi.

‘Gülerce anlaşılan korku içinde’

Yalçın açıklamasında, iktidar partisinin daha seçimlerin sıcak atmosferi dağılmadan yandaş medya vasıtasıyla MHP'ye yönelik yeni bir karalama ve etkisizleştirme kampanyası başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amaç, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin seçmen üzerindeki etkisini en aza indirmek ve Erdoğan'ı kazasız belasız Köşk'e çıkarmaktır. Bu yoldaki kampanyalara "İnlerine gireceğiz' diye tehdit ettiği cemaatten de katılımlar yaşanmakta, Başbakan Erdoğan'ın yeniden gözüne girmek ve AKP'ye hoş görünmek için kıvırmalara şahit olunmaktadır. Bu gibilerin başında Hüseyin Gülerce gelmektedir.

Gülerce, katıldığı bir yandaş televizyon programında müthiş(!) yorumculuk yeteneğini konuşturarak AKP'ye övgüler dizmiştir. Yerel seçimlerde MHP'nin başarısız olduğunu savunan Hüseyin Gülerce, "Neden bu partinin lideri değişmiyor?' diye şikayetlenmiştir. "İnlerine gireceğiz' diye kendi cemaatini tehdit eden Başbakan'a ağzının payını vereceğine, belki hoşuna gider diye MHP'yi karalamaya yeltenen Gülerce, anlaşılan korku içindedir.

Bu korku yüzünden olmalı, derhal ağız değiştirip çark ederek Başbakanın yağcıları zümresine dâhil olmuştur. Sayın Gülerce'nin kazı koz, hakikati yoz olarak göstermekte başarılı olmadığı ortadadır. Hele bu yaştan sonra iktidar partisine yaltaklık kendisine hiç yakışmamıştır. Kendi ilkelerine ve mensup olduğu cemaate bile sahip çıkamayan ödleklerin, ne gazetecilik mesleğini sürdürmeye ne de MHP hakkında fikir beyan etmeye hakları vardır."

‘Bunların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek’

MHP'nin ne resmi ne de gayri resmi ve gizli yollardan hiçbir parti ile ittifak etmediğini vurgulayan Yalçın şöyle devam etti:

"MHP'nin yerel seçimlerdeki başarısını görmezden gelerek partimize çamur atan yazar takımına, köşe yazarı Rahmi Turan da katılmıştır. Turan'ın MHP hakkındaki ön yargılı bakış açısı zaten bilinmektedir. Turan, kendi dünya görüşünce desteklediği CHP'nin giderek oylarının erimesinden ve ana muhalefeti fiilen MHP'nin devralmaya başlamasından rahatsızdır. MHP'nin bazı başarısız il yönetimlerini görevden alacak olmasını eleştiren Rahmi Turan, üzerine vazife olmayan işlere karışmaktadır.

Daha önce de MHP kurultayı hakkında yazıp Sayın Devlet Bahçeli'yi seçmemeleri için delegeleri uyardığını yazan Rahmi Turan, haddini bilmeyen yazar tipine manidar bir örnektir. MHP iktidara gelse bile Rahmi Turan gibiler partimiz aleyhinde yazmaktan vazgeçmeyecekler, mutlaka deşecek bir mesele bulacaklardır. Bunların amacı üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir.

Netice olarak, MHP'yi karalamaktan fayda umanların ellerine geçecek bir kâr olmadığı gibi, bunların haksız eleştirilerinin ciddiye alınacak bir tarafı da yoktur. MHP'ye oy veren ve bundan sonra giderek artan oranda oy vereceğine inandığımız vatandaşlarımız da yalanla peynir gemisi yürütenlere itibar etmeyecektir."