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MHP'den "Bahçeli başkan yardımcısı olacak" iddialarına: Çürümüş zihnin ürünü

Bahçeli'nin 2019'daki seçimler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardımcısı olarak düşünüldüğü ileri sürülmüştü

07 Eylül 2017 15:48

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkan yardımcısı olacağı yönündeki iddialara ilişkin "Bu iddialar çürümüş bir zihnin ürünüdür" dedi.

MHP'nin kapalı kulis pazarlıklarıyla iktidara gelmeyi hedeflemediğinin altını çizen Celal Adan, "MHP, aritmetik hesapların önemsiz bir değişkeni değildir. Bu haber, kirli bir paçavranın dağılan parçalarına yazılmış olsa bile onu dahi kirletebilecek kadar çürümüş bir zihnin ürünüdür" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki başkanlık seçimleri öncesinde başkan yardımcılığı için Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli'yi düşündüğü ileri sürülmüştü.

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