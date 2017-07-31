MHP'den Aladağ'daki yurt yangınıyla ilgili Meclis raporuna şerh: 4+4+4 sistemi hatalı

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, Aladağ’daki yurt yangınıyla ilgili Meclis raporuna koyduğu şerhte “4+4+4” sistemiyle çocukların küçük yaşta ailelerinden uzakta kalmaya zorlanmasının adil ve merhametli olmadığına vurgu yaptı. Depboylu, “Bu sistemin büyük bir hata olduğu” tespitinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Depboylu, Adana’nın Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016’da, “Süleymancılara” ait olduğu belirtilen özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili Meclis’te kurulan “Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu”nun raporuna yazdığı şerhte, komisyona akademisyenler yerine iş güvenliği uzmanlarının davet edilmesinin zaman ve emek kaybı olduğunu belirterek inceleme ve araştırma için saha çalışmalarının yeterli düzeyde yapılmadığını vurguladı. Depboylu’nun “4+4+4 sistemiyle çocukların küçük yaşta ailelerinden uzakta kalmaya zorlanmasının adil ve merhametli olmadığına” vurgu yapıp, “bu sistemin büyük bir hata olduğu” şeklindeki tespiti de dikkat çekti. Şerhte, şu ayrıntılar dikkat çekti:

* Yaşanan bu elim hadiseye ve tüm ülkenin dikkatinin Aladağ ilçemizde toplanmasına rağmen, denetimlerdeki usulsüzlük, ihmal ve tedbirsizliğin devam etmiş olması kaygı vericidir. Bu durumda ülkenin her köşesinde faaliyet gösteren diğer barınma merkezlerinin durumu bizde güvensizlik yaratmaktadır.

* Çocuklardaki uykusuzluk, yorgunluk ve dikkat bozukluğunu fark eden bazı okul öğretmenlerinin velileri bilgilendirmesiyle bazı veliler okul müdürüne gittiklerini; ancak okul müdürünün öğrencilerin menfaati ve sağlığını hiçe sayarak, “Oranın ekmeğini yiyor” diyerek velileri terslediğini anlatmışlardır. Taslak raporda bu ziyaretlere ilişkin bilgiler ve ayrıntıların sunulmadığı görülmektedir.

* Derneklerce açılmış ve de faaliyetini sürdüren kaç yurt vardır? Bu bilgi komisyona sunulmamıştır. Bu yurtların işleyişi ve denetlenmesi ile ilgili tatmin edici bir bilgi de sunulamamıştır.

* Hükümetin aldığı kararlarla ortaya çıkan boşluğu denetimsiz evler ve yurtlar doldurmuştur. Zamanında AKP tarafından Gülen cemaati adıyla anılan ve makbul kabul edilen,daha sonra nihayet terör örgütü olduğu kendileri tarafından da kabul edilen FETÖ, çocukların ve ailelerin dini duygularını istismar ederek semirmiş ve güçlenmiştir.

* 4+4+4 sistemi ile okula başlama yaşı 6’ya düşmüştür. Kırsal alanda ortaokulda görevlendirilecek öğretmenlerin, köydeki ortaokula devam edecek öğrencilerin sayısının azlığı nedeniyle istihdam edilmemesi; çocukları daha küçük yaşta taşımalı eğitim ya da ailelerinden uzakta kalmaya zorlamaktadır. On yaşında bir çocuğun ailesine olan ihtiyacı on iki yaşındaki çocuğa göre daha fazladır. Bu yaştaki çocukların ailelerinden uzakta kalmaya zorlanması adil ve merhametli bir yaklaşım değil büyük bir hatadır. Getirilen sistemde anasınıfının mecbur tutulmaması yine başka bir hatadır. Bu sebeple bu sistem ivedilikle tekrar gündeme alınarak değiştirilmelidir.

CHP: Yeni paralel yapılar oluşur

Komisyonda görev alan CHP’li Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, İstanbul Milletvekili Mustafa Balbay, Bartın Milletvekili Muhammed Rıza Yalçınkaya ve İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi de komisyonun raporuna şerh düştü. “Yeni Aladağ’lar olmasın diye objektif bir tutumla çalışılması gerekiyordu fakat iktidar partisi açıkça bazı meselelerin üstünü örttü ve bazı kişileri korumaya aldı” denilen şerhte, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimine de dikkat çekilerek, “Yakın zamanda yaşamış olduğu darbe tehdidi ve FETÖ gerçeği ortada dururken, bu tür yapılanmalara izin verilmesi ‘Yeni paralel yapılar’ oluşmasına alan açılması anlamına gelmektedir” ifadeleri yer aldı.