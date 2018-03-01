MHP'den Akşener'e: İttifakın adını 'FETÖ muhipleri' koyun!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP lideri Devlet Bahçeli için “Sarayın memuru” ve “Eylemsiz doçent” ifadelerini kullanmasına ilişkin olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, daha ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ve hoşgörüsüzlüğünü ortaya koymuştur. ‘FETÖ muhipleri ittifakı’ veya ‘yurtta sulh ittifakı’ gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz" yorumunu yaptı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, “Kutlu yük taşıyan kervanı taşlayan ya uğru ya nasipsiz ya mecnun ya da meczuptur. Eğer haramilikse maksadı; varını yoğunu yitirmezse de istikametini, yolunu kaybeder. Müdire Hanım’ın son olarak şu üç küpeyi ömür boyu kulağına takmasını öğütlüyoruz. İyi görüneceğine iyi ol, iyilik istiyorsan önce sen iyi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol” ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, dün partisinin grup toplantısında AK Parti-MHP ittifakına katılmayan partilere yaptığı “Cümbüş ittifakı kursunlar” öneriyle ilgili sorusuna “Sayın Bahçeli ha bire insanlara neler yapmaları gerektiğini söyler de kendisi de eylemsiz doçent olarak hayata devam eder. Siyasi partiler elbette kendi aralarında bir ittifak yapabilir. Arkasından kendilerini milli ve yerli ilan ettiler. Bizleri gayrimilli, küreselci, yavaş yavaş hainliğe giden bir tanımlama yapıldı. Onun arkasından kendileri bir uyum yasası getirdiler ki evlere şenlik.” cevabı vermişti.