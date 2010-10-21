MHP'den AKP'ye türban önerisi:

T24

Vural, Yargıtay Başsavcısı'nın dün yaptığı ''Türban serbestisi laikliğe aykırı'' açıklamasına da ''Kimse hukuk içinde çözüm arayışımızı engelleyemez'' diyerek tepki gösterdi.Vural ayrıca, dün bütün partilere karşı açıklama yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'ya "Kimse hukukun içinde aradığımız çözümü engelleyemez. Şu an Meclis'te süren komisyon kurma arayışlarını boşverelim, 2008'deki önerimizi Meclis'e getir. Umarım CHP ve AK Parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklamasından sonra geri adım atmaz" diye yanıt verdi.