MHP'den 9 bölgede 'bayrak, Türkçe, ülkem' mitingi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Barış süreci denilen süreçten olumlu bir durum çıkabileceğine ihtimal vermiyorum. Şehit anaları ağlamasın sözleri halkı aldatmadan başka bir şey değildir” dedi.

Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere tepki gösteren Bahçeli, barış sürecinden olumlu sonuç çıkmayacağını savundu.

Parti olarak miting hazırlığında olduklarını dile getiren Bahçeli şöyle dedi:

“9 miting 1 Mart’tan itibaren 9 mitingimiz olacak. 9 bölgede 9 büyük miting yapacağız. Bunlardan bir tanesi Bayrak Mitingi, ikincisi Türkçe Mitingi, üçüncüsü Ülkem Mitingi olacak. Her birinde özel seçilmiş bir fikir var. İktidarı uyarı, milleti uyanışa davet mitingleri.”