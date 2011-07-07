MHP'den 4 aşamalı çözüm planı

MHP’nin dört aşamalı planı önce açıklamaların yumuşamasını, sonra Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in inisiyatif almasını, Çiçek'in grup temsilcileriyle görüşmesini ve ortak bir deklarasyon yayınlanmasının ardından milletvekillerinin yemin etmesini öngörüyor. Daha önce yemin krizinin çözümünde aktif bir görüntü sergilemeyen MHP’nin bu adımı sürpriz olarak değerlendiriliyor.



CHP'li Muharrem İnce de görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.





Kendilerinin grup başkanvekilliklerine yeni seçildiğini anımsatan İnce, Şandır ile Vural'ın, ''nezaket'' ziyaretinde bulunduğunu ifade etti. İnce, ''Yemin krizinin çözümü konusunda MHP'nin 4 maddelik bir öneri listesi getirecekleri belirtildi, bu önerileri size aktardılar mı?'' sorusunu, ''Biz Meclisi boykot etmiyoruz, bir protesto yapmıyoruz. Lütfen bunları birbirine karıştırmayalım. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yönetmiş bir Meclis'i protesto etmiyoruz. Ortada bir sorun, kriz vardır ama bunu protesto ve boykot olarak tanımlamanızı istemiyoruz'' diye yanıtladı.





MHP'nin sorunun aşılması için bir taleple gelip gelmediğine yönelik soruyu yanıtlarken İnce, bu konuda MHP Grup Başkanvekili Şandır'ın biraz sonra açıklama yapabileceğini belirtti.

İnce, MHP'li grup başkanvekilleri ile sohbet ettiklerini ve karşılıklı olarak birbirlerine başarılar dilediklerini aktardı.





Tutuklu milletvekillerinin durumunun gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya İnce, ''Tabii ki sohbet ettik. Türkiye'nin gündeminde bu konu varsa, biz de herhalde bu konuyu görüşmüşüzdür'' karşılığını verdi. MHP Grup Başkanvekilleri, daha sonra AK Parti Grubu'nu ziyaret etti.

