MHP'deki kaset skandalında profesyonel el

T24 - MHP’de deprem yaratan kaset komplosuyla ilgili soruşturmada henüz faillere ulaşılamadı. Ancak videoları inceleyen soruşturma makamlarına göre görüntüler son derece profesyonel, organize bir şebeke tarafından kayda alındı.







Savcılık kaynaklarına göre, aynı evin içinde farklı odalara yerleştirilen kameraların görüş açıları ile ışık bile hesap edilmiş. Bu durum kayıt düzeneğinin uzman bir ekip tarafından kurulduğu izlenimi yaratıyor.

Harekete duyarlı ve üzerinde batarya bulunan kameraların yerleştirilmesinin zor bir işlem olduğunu belirten kaynaklar mekana girip çıkanlar ya da evin sahibinin bilgisi olmadan bunun gerçekleşmeyeceği görüşünde. Buna göre önce görüntülerde yer alan kadınlar tespit edilecek. Ardından ifadelerinin alınması gündeme gelecek. Daha sonra ise görüntülerin kayda alındığı mekanlarda da inceleme yapılabilecek.



Görüntüler kablosuz gizli kamera ile çekilmiş!

Vatan gazetesi, gizli kamera teknolojileri üretip satışını yapan bazı uzmanlara, görüntülerden hangi teknolojilerin kullanıldığını sordu. İşte yanıtlar:

Teknik olarak nasıl bir kamera kullanılmış olabilir?: Görüntülerde oluşan dalgalanmalar ve karıncalanmalar, kablosuz bir gizli kameranın kullanıldığını ve alıcı ile kamera frekansı arasına zaman zaman cep telefonu sinyallerinin girdiğini ortaya koyuyor.

Görüntülere bakınca kameranın özelliği ve boyutu ne olabilir?: Görüntülerden 0.3 megapiksel bir görüntü kalitesinin olduğu anlaşılıyor. Yani çok da net değil. Kameranın boyutu ise 17 cm’den 2.5 cm çapına kadar değişebiliyor.

Nereye yerleştirilmiş olabilir?: Yerleştirilme açısına göre, cihaz duvarda elektrik bağlantılarının olduğu buat kapağına yerleştirilmiş olabilir.

Enerjisini nereden alıyor?: Enerjisini pilden aldığı zaman 5 saate kadar çalışır. Kablo uzantısında bir pil yuvası bulunur. Ancak kamera, istenildiği takdirde pil yerine buat kapağı içinde elektrik kablolarına da bağlanabiliyor. Cihaz elektriğe bağlandığında kesintisiz olarak görüntü gönderebiliyor.

Kemera ne kadar sürede yerleştirilmiş olabilir?: Cihaz, görüntünün çekildiği evlere yerleştirilme ihtimaline göre, pil ile bağlantılı olursa 5 dakika, elektrik bağlantısı olursa 10 dakikada yerleştirilebilir.

Bu kameraların gege görüşü ve ses özelliği var mı?: Görüntülerin bazılarında ses de olduğu için, gizli kameraların ses alıcısı olan modellerinden kullanıldığı anlaşılıyor. Gece görüş özelliği olan bazı kablosuz gizli kameralarda ise nesneleri ve canlıları yeşil renkte gösteren led merceklerin kullanıldığı görülüyor.

Kullanılan bu kablosuz kameraların alıcısı ile arasındaki mesafe ne kadardır?: Gizli kameraların alıcı ile arasındaki mesafe ise 100 metreden başlayıp, 300 metreye kadar çıkabiliyor. Görüntüler, bir sigara paketi büyüklüğünde olan alıcıya geliyor ve ardından herhangi bir capture programı yardımı ile bilgisayara aktarılıyor.



Fiyatları ne kadardır?: Bu tür gizli kameralar 100 dolardan 500 dolara kadar çıkabiliyor.



