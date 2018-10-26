MHP'deki asıl kırılma: Adana, Mersin ve Osmaniye

AKP ile MHP arasında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan ve genel seçimlerde net sonuçları görülen Cumhur İttifakı’nda son dönemde yaşanan krizin birden fazla nedeni bulunuyor. Ancak MHP’deki asıl kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilmeyecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, siyaset kulislerinde, son altı aydan bu yana, iki partinin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı’nın’ verdiği sınav konuşuluyordu. Kamuoyunun gözü önünde olan, ‘af tasarısı, emeklilikte yaşa takılanlar, Pastör Brunson, Andımız, hediye uçak’ gibi konulardaki fikir ayrılıklarından daha önce, her iki partinin genel merkezlerine, parti tabanı ve teşkilatlarından gelen ‘sitem, şikâyet ve eleştiriler’ yaşanan sıkıntıya ilişkin ipuçları vermeye başlamıştı. Genel seçimlerin hemen ardından tabanda yaşanan bu gerginlik, ‘atama, tayin ve ihaleler’ konusundan kaynaklandı. Bu konularda MHP’lilerin taleplerinin de karşılanmaya başlanması, AKP teşkilatlarında ve bürokrasisinde, kaynamalara neden oldu.

"İttifak adına sesimizi çıkaramıyoruz"

Kulislerde, “Bizim taleplerimizden önce MHP’li tabanın talepleri karşılanmaya başlandı. İşbirliği ve ittifak adına sesimizi çıkarmıyoruz” serzenişleri dile getirilmeye başlamıştı. İşin ilginci MHP’liler de iktidara verdikleri desteğin tam karşılığını göremediklerini, talep ve isteklerinin dikkate alınmadığını ifade ediyorlardı.

"Açıklama yapıyoruz, MHP'den cevap geliyor..."

Son aylarda yaşanan bu dalgalanma, yerel seçimlerin kapıya dayanmasıyla daha da görünür oldu. Yerelde birbirinin rakibi olan iki partinin örgütleri, bu kez yerel adaylar ve meclis üyelikleri konusunda beklentiye girdi. Ankara’da bu ittifakın nasıl olacağı tartışılırken yerelde bu konu gözle görünür bir krize dönüşmüştü bile. AKP'liler, “Bir ilçede çalışıyoruz, ‘tüm belediyeleri almalıyız’ diye açıklama yapıyoruz. MHP il başkanından yanıt geliyor. ‘Bu yaptığınız nezaketsizlik’ diye. Oysa tabanımıza bunu söyleyeceğiz, bu bir motivasyon aracı” diye eleştirilerde bulunmaya başlamıştı. Teşkilatlar arasında, rekabetten kaynaklanan çekişme, milletvekilleri aracılığıyla Ankara’ya ulaştırılınca, genel merkez yönetimleri ve liderlerin tutumu etkilenmeye başladı. Bu gelişmeler, partinin üst yönetimi tarafından ima yollu dahi olsa dile getirilince de MHP yönetiminde, sözlerinden hoşlanılmayan ‘AKP yöneticiler listesi’ oluştu.

Adana, Mersin ve Osmaniye

MHP’deki asıl kırılmanın, Adana, Mersin ve Osmaniye belediye başkanlıklarının kendilerine verilmeyecek olmasından kaynaklandığı iddia ediliyor. AKP, MHP ile yerelde ittifak yapılması ve bazı il ve ilçelerin MHP’ye verilmesi durumunda, partinin oy durumunu araştırdı. Bu araştırmada Adana, Mersin ve Osmaniye gibi iller üzerinden simülasyon yapıldı. Buna göre, bu illerdeki belediye başkanlıklarının MHP’ye verilmesi durumunda, AKP'nin, Türkiye genelinde oy kaybı yüzde 3-4’e yükseliyordu. Bunun diğer büyük illerde yapacağı çarpan etki, AKP'nin yerel seçimle ilgili tutum almasına neden oldu ve ittifakla ilgili tartışmalar böyle bir sürecin ardından başladı.