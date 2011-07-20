-MHP'DE BDP İSTİFASI ELAZIĞ (A.A) - 19.07.2011 - MHP Elazığ Belediye Meclis Üyesi Sevim Demirbaş, kentte Diyarbakır'daki terör saldırısını protesto eden grubun BDP İl Teşkilatı binasının bulunduğu bölgeye yürümek istemesi üzerine yaşanan olaylar hakkında, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizesinde yapılan ortak basın açıklamasına MHP temsilcisinin, BDP temsilcisiyle birlikte imza atmasına tepki göstererek, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sevim, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: ''İşlerim sebebiyle bulunduğum Ankara'da, Diyarbakır'da şehit edilen 13 şehidimin acısını yaşarken Elazığ'da MHP ile terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu kabul eden bir partiyle aynı kağıt parçasına imza attıklarını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Bu hareketin şahsım ve ülkücü duruşuma uymayacağından bu imzalar geri çekilip de müsebbipleri istifa etmeyinceye kadar MHP üyeliğinden istifa ediyorum.'' Elazığ'da 17 Temmuz'da, Diyarbakır'daki terör saldırısını protesto eden grubun BDP İl Teşkilatı binasının bulunduğu bölgeye yürümek istemesi üzerine iki grup arasında gerginlik yaşanmış, gruplar arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Bir gün sonra da 63 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu organizesinde MHP İl Sekreteri Gürol Suroğlu, BDP İl Başkan Yardımcısı Atik Okuyucu, Elazığ Cem Kültür Merkezi Derneği İkinci Başkanı Cafer Yeşil, platform dönem sözcüsü Resul Şahin Elazığ MÜSİAD binasında bir araya gelmiş, platform sözcüsü Şahin'in okuduğu basın açıklaması metnine imzalarını atmışlardı.