MHP’de Tuğrul Türkeş’in yerine geçen isim belli oldu

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti teklifini kabul etmesi sonrasında MHP’den ihraç edilen ve AKP’den Ankara Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yerine Başkanlık Divanı üyeliğine Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ seçildi.

Radikal’in haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren toplantıda, partinin boş bulunan Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapıldı.

Partiden ihraç edilen Türkeş'in yerine Özdağ getirilirken, 7 Haziran seçimi sonrasında Geçici Bakanlar Kurulu üyeliği teklif edilmesinin ardından kendi isteğiyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan İzmir Milletvekili Tanrıkulu da yeniden Başkanlık Divanı üyesi seçildi.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ümit Özdağ ise Dış İlişkilerden ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kurultay tarihinde değişiklik yok

Alınan bilgiye göre Bahçeli, MYK toplantısında, seçim sonuçları ve sonrasındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Devlet Bahçeli, "Bütün algı operasyonlarına rağmen MHP'nin dimdik ayakta olduğunu, 'parti içi muhalefet' yürütüyormuş gibi görünenlerin yaptıklarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini" söyledi. Bahçeli, 2018'deki kurultay tarihinde de bir değişikliğin yapılmayacağını, bu sürecin olağan şekilde işleyeceğini ifade etti.