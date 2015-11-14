T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP’de Tuğrul Türkeş’in yerine geçen isim belli oldu

Kurultay tarihinde değişiklik yok

14 Kasım 2015 22:49

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun seçim hükümeti teklifini kabul etmesi sonrasında MHP’den ihraç edilen ve AKP’den Ankara Milletvekili seçilen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yerine Başkanlık Divanı üyeliğine Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ seçildi.

Radikal’in haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 20 dakika süren toplantıda, partinin boş bulunan Başkanlık Divanı üyelikleri için seçim yapıldı.

Partiden ihraç edilen Türkeş'in yerine Özdağ getirilirken, 7 Haziran seçimi sonrasında Geçici Bakanlar Kurulu üyeliği teklif edilmesinin ardından kendi isteğiyle Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan İzmir Milletvekili Tanrıkulu da yeniden Başkanlık Divanı üyesi seçildi.

Ahmet Kenan Tanrıkulu Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Ümit Özdağ ise Dış İlişkilerden ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

 

Kurultay tarihinde değişiklik yok

 

Alınan bilgiye göre Bahçeli, MYK toplantısında, seçim sonuçları ve sonrasındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Devlet Bahçeli, "Bütün algı operasyonlarına rağmen MHP'nin dimdik ayakta olduğunu, 'parti içi muhalefet' yürütüyormuş gibi görünenlerin yaptıklarının hiçbir şey ifade etmeyeceğini" söyledi. Bahçeli, 2018'deki kurultay tarihinde de bir değişikliğin yapılmayacağını, bu sürecin olağan şekilde işleyeceğini ifade etti.

 

 

ETİKETLER

mhpdevlet bahçelituğrul türkeşümit özdağdivan başkanlığımyk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24