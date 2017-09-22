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MHP'de toplu istifa

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'İN Savaştepe İlçesi MHP ilçe teşkilatında, aralarında eski ilçe başkanlarının ve 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 69 üye, partilerinden istifa etti

22 Eylül 2017 03:36

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR\'İN Savaştepe İlçesi MHP ilçe teşkilatında, aralarında eski ilçe başkanlarının ve 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 69 üye, partilerinden istifa etti.
MHP Savaştepe İlçe Teşkilatı\'nda görevli 69 üye, partilerinden topluca istifa etti. İstifa dilekçelerini Savaştepe İlçe Seçim Kurulu\'na sunan üyeler adına, MHP Genel Merkezi tarafından daha önce feshedilen ilçe yönetim kurulunun başkanı Abdullah Ceylan açıklama yaptı. Ceylan, şunları söyledi:
\"Mensubu bulunmuş olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi\'nin artık milliyetçi, ülkücü çizgiden uzaklaşmış olduğunu üzüntüyle izlemekteyiz. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi\'nin, ülkücü hareketin iktidar olması için maddi ve manevi her türlü fedakarlıkta bulunduk. Delegeyi hiçe sayan, 800 delegenin iradesini görmeyen, nereye, nasıl ve ne şekilde hizmet ettiği bilinmeyen bir Genel Başkan\'ın arkasından gitmek, biz ülkücülerin Türk Milleti\'ne yapabileceği en büyük ihanettir. Bizler bu ihanetlere ortak olmamak ve yine bu ihanetlere dur demek için Milliyetçi Hareket Partisi Savaştepe İlçe Teşkilatı\'ndan 69 üye istifa ediyoruz.\"
Ceylan, İstifa eden 69 kişinin ise bundan sonraki siyasi hayatlarına Meral Akşener tarafından kurulacak olan yeni partide devam edeceğini söyledi.

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