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MHP'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin istifa mı edecek?

"Zayıf düştük"

20 Mart 2018 10:26

MHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) köklü değişiklikler yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, Bahçeli’nin MYK’de yer vermediği Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ise sosyal medya hesabından partiyi hedef aldı. Çetin’in, “Zayıf düştük. Kızgınlık + Kırgınlık + Soğuma + Kırılma = Kopma. 24-48-72 saat frenle. Her birinin hatırası var. Dostlar meclisinin‘sabır’ söylemleri” ifadelerini kullanması dikkat çekti. 

MHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) köklü değişiklikler yapan Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin, partinin çekirdek kadrosu olan Başkanlık Divanı’nda da “yarı yarıya” değişime gideceği belirtiliyor.

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