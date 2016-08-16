MHP'de Meral Akşener ve Kurultay Çağrı Heyeti ihraç talebiyle disipline sevk edildi

MHP tüzüğünün 11. maddesinin ihlali gerekçesiyle Meral Akşener, Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in, parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna sevklerine karar verildi.

Akşener, Erel, Sağır ve Bilgiç’in disipline sevk edilmesine gerekçe olarak gösterilen 11. madde şöyle:

“Parti üyeleri; a. Parti içinde karşılıklı sevgi, saygı ve ahlâk kurallarına uygun olarak partinin dayandığı fikir ve idealleri paylaşmayı, parti tüzük ve programındaki ilke ve esaslara göre birlik ve beraberlik içinde çalışmayı, b. Partinin yetkili kurullarınca alınacak kararlara uymayı, verilecek görevleri kabul etmeyi, parti faaliyetlerinde kademe esasına ve disiplin hükümlerine riayet etmeyi, c. Partinin amacını, ilkelerini, politikalarını ve görüşlerini benimsemeyi ve yaymayı, d. Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi ve onların kazanması için güçleri nispetinde çalışmayı, e. Parti içinde ve dışında partinin amaç, ilke ve politikalarına aykırı fiiller ile huzuru, birlik ve beraberliği zedeleyecek ifade, tavır ve davranışlardan kaçınmayı, beyan ve açıkça kabul etmiş sayılırlar.”