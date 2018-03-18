MHP'de kongre günü | Bahçeli: Arızi bir gelişme olmazsa adayımız Erdoğan

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12'nci Olağan Büyük Kongre'si, "Milli Duruş", "Şühedaya Vefa, Millete Beka" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda toplandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada yaptığı konuşmada AKP ile kurdukları "cumhur ittifakı" ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız aksi ve arızi gelişme olmadıktan sonra Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş felsefesine müzahir biçimde geleceğe taşıyacaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, dokuzuncu kez MHP Genel Başkanı seçildiği kongrede sözlerine "Erdoğan küresel kuşatmaya alınmıştı, sorumluluktan kaçamazdık" diye devam etti.

"Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler"

Bahçeli, adını anmadan "hainlik"le suçladığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener için de "Bir kere satan bir daha satar. Bozuk para cep deler, bozuk insan kalp deler" dedi.

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Geçen yıl Bahçeli'ye bayrak açarak MHP Genel Başkanlığı'na aday olan, ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener, daha sonra İyi Parti'yi kurmuştu. Kurucuları arasında çok sayıda eski MHP'li milletvekilinin bulunduğu parti, tabandan da büyük ilgi görmüştü. Yaklaşık on bin kişi, MHP'nin il ve ilçe başkanlıklarından istifa edip İyi Parti'ye katıldığını açıklamıştı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

MHP kongresinin gerçekleştiği Ankara Spor Salonu'na partililer erken saatlerde geldi. Kongre nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri de alındı. Ankara Valiliği'nce, kongre salonun çevresindeki sokakları trafiğe kapatılırken, kongreyi izlemeye gelenler de güvenlik kontrolünden geçerek salona alındı. Kongre salonunun hem içinde hem de dışında çok sayıda polis de görev yapıyor.

Kongre salonunun alt zemini turkuaz rengi halılarla kaplanırken, salonda Türk bayrağından esinlenerek kırmızı ve beyaz renklere de ağırlık verildi. Tribünlerde partililerin ve konukların oturacağı alana Türk bayrağı ve parti flamaları konurken, salonun çeşitli yerlerine "Vatanımız Var Olsun", "MHP'nin Sevdası, Milletin Bekası", "Vefası Olmayanın Bekası Olmaz", "Milliyetçi Hareket Beka İçin Var Elbet", "Beka İçin El Ver, Tarihe Söz Ver", ‘"Yüreğin Vatan Olsun", yazılı pankartlar asıldı.

Salonda Divanın görev yapacağı platforma dev ekran yerleştirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafının salona asılmaması, sadece Atatürk ile MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğraflarına yer verilmesi dikkat çekti.

CHP, HDP ve İyi Parti'ye davet yok

Türkiye'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşamını yitirenler dolayısıyla kongrede konser programı olmayacağı belirtildi.

Kongrede sözlerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" ile "Milli Duruş" ve "Lider Devlet Bahçeli" adlı parti müzikleri çalınıyor.

Bir gelenek olarak parti kongre ve kurultaylarına diğer partiler de davet ediliyor. Ancak MHP, son dönemde tartışma yaşadığı CHP ile, HDP ve İYİ Parti'ye kongre daveti göndermedi.

Divan Başkanlığının belirleneceği kongrede, MHP lideri Bahçeli bir konuşma yapacak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Faaliyet Raporu ile mali rapor okunup ibraya sunulacak. Kongrede, konuşmaların ardından seçimlere geçilecek. Bin 207 delege Bahçeli'nin tek aday olarak gireceği genel başkanlık ile 75'i asıl, 25'i yedek olmak üzere 100 kişilik Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için oy kullanacak.