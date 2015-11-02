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MHP'de ilk istifa geldi

MHP’nin Çanakkale il genelinde aldığı seçim sonuçlarının ardından MHP İl Başkanı İsmet Balkan istifa ettiğini açıkladı

02 Kasım 2015 01:14

TBMM’nin 26’ncı dönem milletvekillerini belirlemek için bugün yapılan genel seçimde büyük oy kaybına uğrayan MHP’de ilk istifa Çanakkale’den geldi.

MHP’nin Çanakkale il genelinde aldığı seçim sonuçlarının ardından MHP İl Başkanı İsmet Balkan istifa ettiğini açıkladı. Balkan, yaptığı açıklamada, “İstifa etmek de bir hizmettir. Demokrasilerde vardır. Canla başla çalıştık, ancak kendimizi demek ki yeteri kadar iyi anlatamamışız. Bu nedenle istifa etmeyi uygun gördüm” dedi.

Balkan açıklamasında, “Türk milletinin algısı değiştirildi ve o algı sonucunda da gerçekten doğrular çok da öyle fazla verilmeden bambaşka bir zihniyet yaratıldı. Sonuç itibariyle de bizim açımızdan beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıktı” dedi.

 

'Bahçeli istifa etti' iddiasına yalanlama 

 

Öte yandan, 7 Haziran seçimlerine göre en büyük kaybı yaşayan parti olan MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin istifa edeceği yönündeki iddialara yalanlama geldi.

Parti kaynaklarından Devlet Bahçeli'nin istifa edeceği iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “Devlet Bahçeli’nin istifa edeceği spekülasyonları, doğru değildir” denildi.

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