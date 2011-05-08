MHP'de ikinci kaset depremi

T24 - Daha önce iki genel başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kalan MHP’de bu defa parti üst düzey yöneticileri ve İstanbul milletvekili adaylarının iki üniversite öğrencisiyle özel görüntüleri internete düştü.

Seçim meydanlarında özel hayata ilişkin kaset tartışmaları sürerken, skandallara bir yenisi daha eklendi. Daha önce iki genel başkan yardımcısı istifa etmek zorunda kalan MHP’de bir kaset depremi daha yaşandı.

Bu kez yine parti üst düzey yöneticileri ve İstanbul milletvekili adaylarının iki üniversite öğrencisiyle özel görüntüleri internete düştü. Kasetlerde görüntülerdeki bir kıza parti parasıyla 06 EBD 16 plakalı bir jeep aldığı iddia edildi.

Bahçeli’nin sözkonusu iki ismin de istifasını alacağı öne sürüldü.

Bahçeli’nin ilk kaset skandalının patlamasının ardından Başkanlık Divanı üyelerine “kaset şüphesi olan varsa istifa etsin” çağrısı yaparken, MHP yönetimi dün internete düşen yeni iki kasetle sarsıldı. Milliyet gazetesinin haberine göre; Bahçeli, kaset skandalının ortaya çıkmasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ve Metin Çobanoğlu’nun istifalarını almıştı.

Siyasilerin özel hayatlarının kasetlerle deşifre edilmesi tartışılırken, bu kez iki MHP üst düzey yönetcisi ve milletvekili adayının uygunsuz görüntüleri internete düştü.

http://farkliulkucu.livejournal.com sitesinde yayınlanan kasetlerde, seçilebilecek sıradan İstanbul milletvekili adayı olan MHP üst düzey yöneticisinin bir üniversiteli genç kızla özel görüntüleri var. Diğer kasette ise yine seçilebilecek sıradan milletvekili adayı olan MHP’li üst düzey yerel yöneticinin üniversiteli gençle çekilmiş görüntüleri yer alıyor.



Parti parasıyla jeep

Görüntülerde sözkonusu yöneticinin partinin parasıyla bu genç kıza 06 EBD 16 plakalı jeep hediye ettiği ancak daha sonra geri aldığı öne sürüldü. Bir otel odasında olduğu gözlenen görüntülerin, yine tavana yerleştirilen bir kamera ile çekildiği dikkat çekiyor.



ABD’den yayın

İlk görüntülerde olduğu gibi bu yeni kaset görüntülerinin internet ortamına ABD üzerinden aktarıldığı öne sürüldü. Görüntülerde bu kez “+18 ve üzeri” ile “cinsellik” uyarı işaretlerinin görüntülerden önce kullanılması dikkat çekti.



İstifasını alır

Yeni görüntüler MHP yönetiminde şok etkisi yaratırken, ilk iki yönetisini tereddüt etmeden istifa ettiren Bahçeli’nin, bu isimlerden de istifalarını alacağı bildirildi. Bir MHP yöneticisi, “Görüntüleri görmedim ama Sayın Genel Başkan böyle şeylere taviz vermez ve tereddüt etmeden neşteri vurur” değerlendirmesinde bulundu.



‘8 kaset daha var’

Yıldırım ve Çobanoğlu’nun istifasına yol açan görüntülerin ardından, kamuoyuna MHP’liler hakkında 8 kaset daha bulunduğu öne sürülmüştü. Bahçeli, seçim öncesinde MHP’yi safdışı bırakmak isteyen güç odaklarının belaltından vurduğunu belirtmiş ve kasedin kimler tarafından piyasaya sürüldüğünün ortaya çıkarılması için Ak Parti hükümeti ve savcılığa göreve çağırmıştı.

“Mikrobun başı AKP” diyen Bahçeli, Türk siyasetinin kaseti sızdıran “kalleş eller” tarafından dizayn edilmeye çalışıldığını belirterek, bunun Türkiye’nin karşılaştığı en ciddi siyasi travma olduğunu kaydetmişti. Bahçeli parti içinde de özel inceleme talimatı vermişti.