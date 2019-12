MHP'de Hatay'a gitmesin

T24 - Hatay'da yaşanan gerginliklerden sonra BDP'li siyasilerin Hatay'a girmeleri uygun görülmemişti. Yaşananlardan sonra Bülent Arınç, MHP'nin Hatay'a gitme çabaları için ''MHP'liler bence bugünlerde bunu yapmamalılar, vazgeçmelerini tavsiye ederim' dedi.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MHP'nin Dörtyol'a inceleme heyeti göndermesiyle ilgili olarak, ''MHP'liler bence bugünlerde bunu yapmamalılar, vazgeçmelerini tavsiye ederim'' dedi. TVNET Kanalı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arınç, İnegöl ve Dörtyol'da yaşanan olayları üzüntüyle karşıladıklarını, tahrikler ve tertipler sonucu yaşanan bu tür olaylarda halkın sağduyulu olması, siyasetçilerin de kullandıkları dile özen göstermesi gerektiğini söyledi. Radikal gazetesinde yer alan habere göre;



Arınç, kolluk güçlerinin bu tür olayları bastıracak, sebebiyet verenleri yargıya teslim edecek güçte olduğunu vurguladı. Arınç, olaylarla ilgili bir istihbarat zafiyeti olup olmadığının, İçişleri Bakanlığının yapacağı araştırma sonucunda ortaya çıkacağını ifade etti.



''MHP'nin bölgeye heyet gönderecek olması tansiyonu yükseltir'' mi sorusu üzerine, dün bir TV kanalında BDP'nin bölgeye bir heyet göndermesini ''yangına benzin dökmek olarak'' tanımladığını hatırlatan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Zaten şehrin valisi girişleri yasakladı. BDP ile yapılan görüşmelerde de onlar anlayış gösterdi. Eleştirdiler, ama itiraz etmediler veya direnmediler. Onlar da sanıyorum hassasiyetleri görmüş olmalılar. Eğer MHP'liler de aynı amaçla yola çıkıyor, Dörtyol'da tansiyonu yükseltebilecek bir olayın içine gidiyorlarsa, ki bence bugünlerde bunu yapmamalılar, vazgeçmelerini tavsiye ederim. Çünkü MHP'lilerin olaylara şu veya bu şekilde karışmaları -tahrikçi olmasa bile milliyetçi duygularla ortada bir yanlışlık var- ve bu yanlışlığa müdahale etmek için sokaklara çıkmışlarsa -şüphesiz bir iki ay önce İskenderun'a yakın bir yerde bir kışlamızı basarak 6 tane şehidimizin vefatına yol açmışlardı- bu olayların acısı henüz unutulmamışken, şimdi bu tür olayların hemen arkasında ve akabinde orada boy göstermelerinin, meydan okumalarının olumlu katkısı olmaz diye düşünüyorum. Gidenler şüphesiz sukûnet çağrısında bulunacak ve olayları yatıştırmaya çalışacaklardır, ama BDP'lilerin girmesi tahrik unsuru olarak görülmüş ve yasaklanmışken bunun anti tezi olarak bir başka siyasi grubun 'bak onlar giremedi ama biz girdik, onlar yasaklandı ama biz yasaklanmadık, onlar Türkiye için tehlike ama biz bu çerçeveden meseleye bakıyoruz' demeleri de karşı tarafı da harekete geçirecek görünüyor.'' Arınç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Hatay'da yapacağı mitingin önemine dikkati çekerek, Başbakan Erdoğan'ın ''birlik beraberlik, kardeşlik mesajları vereceğini dile getirdi. Şemdinli'de dün yaşanan olaylarda küçük çocukların ön planda olduğunun hatırlatılması, ''Taş Atan Çocuklar'' la ilgili yasal düzenlemenin ardından bu durumu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Arınç, PKK terör örgütünün kadın ve çocukların önde olduğu eylemlerle bir mağduriyet yaratmaya çalıştığına işaret etti. PKK'nın çocukları çok kötü bir şekilde kullandığına işaret eden Arınç, ''Barış ve demokrasi partisi ismi gibi bu olaylara engel olmaya çalışmalı. Buna rağmen örgütün kullanması karşısında da yine halkımızın 'hayır biz çocuklarımıza sahip olacağız' diyerek ciddi bir direnç göstermesi lazım'' diye konuştu.









AKP’li Çelik tarih verdi



NTV’nin sorularını yanıtlayan AKP’li Çelik ise bölgeye giden BDP ve gitme kararı alan MHP’ye şöyle seslendi: “Her siyasi parti Türkiye’nin her metrekaresinde siyaset yapabilmelidir. BDP ve MHP için de bu böyledir. İnce bir nokta var burada, kimse etnik siyaset yapmamalıdır. Bir ilçede tansiyon yükselmişse, güvenlik güçlerinin bu konuda bir uyarısı varsa, BDP’lilerin oraya gitmesi gereksizdi. Elbette BDP’nin oraya gitmeye hakkı var, bir hafta sonra gider veya bir ay sonra gider. Dörtyol’da sokağa dökülen insanların yaptıklarını kabul etmek asla mümkün değildir. Böyle bir günde BDP’lilerin böyle bir teşebbüste bulunmaması gerekiyordu. MHP de bölgeye heyet göndereceğini duyurdu, bölgede tansiyonu artıracak adımlardan herkes kaçınmalıdır. Barışı bozmaya kimsenin hakkı yoktur.”





MHP’li Paçacı: Çirkin yaklaşım



MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Arınç’a yanıt verirken, “MHP’nin Türkiye’de giremeyeceği hiçbir yer yoktur” dedi. AKP’li Çelik’in sözlerini eleştiren Paçacı, “Sayın Çelik kendi işine baksın. Asayişi temin etmek ona düşmez. Ayrıca taraflardan birini MHP, diğeri BDP gibi göstermek son derece çirkin bir yaklaşımdır. Şehitlere karşı vatandaşın tepkisi söz konusudur. Bunu herhangi bir parti ile bağdaştırmak siyaseten ahlaklı bir davranış değildir” diye konuştu.

Dörtyol’a girmek için çaba veren milletvekili grubunun içinde bulunan BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, Çelik’in sözlerini şöyle değerlendirdi: “AKP’nin sözcüleri tarih vereceklerine işyerine gidemeyen vatandaşın can güvcenliğini sağlasınlar. Bizi oraya götüren neden vatandaşın yanında olma istediğidir. AKP tarih vermek yerine hükümet olmanın sorumluluğunu yerine getirip vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamalıdır. Bu olay göstermiştir ki, AKP isterse, herhangi bir iline, ilçesine bu ülkenin parlamenterini sokmama kararı verebilir. Yarın da Mersin’e mi sokmayacaklar?”



BDP’li TBMM İdare Amiri ve BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık ise, “Biz her yere gidebilmeliyiz. Bizim gidişimizin mimarı AKP ve iktidar olmamalı” dedi. ‘Hassasiyetleri’ dikkate aldıklarını, gidiş nedenlerinin haklar arasındaki kardeşliğe vurgu yapmak olduğunu söyleyen Sakık, “Kürtlerin Hatay’da güvenliği yoksa, Genelkurmay Başkanı’nın da Başbakan’ın da yoktur. Ama bunu ‘oraya sokmadık’ şeklinde emir kipinde yansıtılıyorsa bu zorbalıktır” diye konuştu.