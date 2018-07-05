MHP'de gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

24 Haziran seçimlerinin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kuracağı kabinede Cumhur İttifak'ı ortağı MHP’nin bakanlık değil bürokrasideki kilit görevleri istediği iddia edilirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı adımlarda.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, MHP’de beklenti daha çok bürokrasiye yönelik. Gerek bakan yardımcılığı gerekse bazı genel müdürlükler seviyesinde üst düzey bürokraside ülkücü kadrolara yer verileceği inancı hakim. Parti yöneticileri Erdoğan’ın kabineyi istediği gibi kurabileceğini ve partilerinin de asla bir beklenti içinde olmadığını dile getiriyor.

Erdoğan’ın kendi takdiri doğrultusunda her kesimden insana yürütmede görev verebileceği ve MHP’nin de hem Cumhur İttifakı’nın gereği hem de kuvvetler ayrılığı prensibi uyarınca bu duruma ‘saygı duyacağı’ belirtiliyor. Ancak MHP’de Erdoğan’ın üst düzey bürokrasiye atama yaparken Bahçeli’ye danışması beklentisi var. MHP’nin “görüş ve hassasiyetlerine” Erdoğan’ın önem vereceği düşünülüyor.

AKP ve MHP'nin bir araya gelmesi bekleniyor

AKP ile MHP arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesi amacıyla çıkarılacak uyum düzenlemeleri konusunda gayri resmi temas sürüyor. Dün Bakanlar Kurulu yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı’na devrini öngören kapsamlı kararname hakkında bilgi sahibi olan MHP, çıkarılacak diğer iki kararname konusunda da çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin idari yapısı, Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi ve bu yetkinin hangi hususları kapsayacağı, sınırlarının ne olacağı, kaldırılan Başbakanlık

Müsteşarlığı’nın yeni hükümet sisteminde karşılığının nasıl olacağı gibi başlıklarda MHP düşüncelerini ittifak ortağıyla paylaşmayı bekliyor. Resmi olarak henüz bir araya gelmeyen AKP ve MHP’nin önümüzdeki bir kaç gün içinde yeni kararnameler konusunu ele almak için görüşmeleri bekleniyor.

MHP, Meclis’te de Bahçeli’nin seçim sonrası yaptığı tanımla “denge ve denetim” görevi için TBMM’nin çalışma usul ve esasları konusuna da yoğunlaşıyor: İktidarın çalışmalarını denetleyebilmek amacıyla “denetim komisyonu” kurulması üzerinde duruyor. Habere göre asıl olarak Plan Bütçe ve KİT komisyonlarının yeni dönemdeki fonksiyonlarının gözden geçirilecek olmasından hareket ediliyor