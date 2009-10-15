MHP'de evlilik dışı ilişki krizi

‘Aşk Yağmuru’ heykelinin genç kızların ahlakını, aile huzurunu bozduğunu söyleyen Başkan Gül’ün sevgilisinden bir çocuğu var.



Kemer’de, “Aşk Yağmuru” adlı heykelin yerini, “müstehcen” olduğu gerekçesiyle kaldırtınca tartışmalara neden olan MHP’li Belediye Başkanı Mustafa Gül, bu kez de evlilik dışı ilişkisiyle gündeme geldi. Milliyet gazetesinin haberine göre, parti yönetimi, sevgilisi ve bu ilişkiden dünyaya gelen oğlu ile çekilmiş fotoğrafları gazetelerde yayımlanan Gül’den savunma istenmesine karar verdi.



Yayımlanınca tepki çekti



Gül’ün, evli olmasına rağmen hostes sevgilisi ve bu ilişkiden doğan oğlu ile maç izlerken çekilmiş fotoğrafının gazetelerde yayımlanması, MHP Antalya İl Teşkilatı içinde deprem etkisi yarattı. Gül’ün verdiği bu görüntü parti tabanı içinde de rahatsızlığa neden oldu.



MHP İl Başkanı Adnan Kaya, yayımlanan fotoğraf ve haber üzerine Gül’den savunma isteyeceklerini açıkladı. Kaya, “Böyle bir ilişkiden haberim yoktu. Bu ilişki toplumun önünde yaşanmamalıydı. Biz MHP olarak böyle bir görüntüyü onaylamıyoruz. Çünkü, bizim partimiz içinde ibadet de, günah da gizli yaşanır” dedi. Kaya, şöyle devam etti:



“Savunma vermesini isteyeceğiz. Çünkü, kendisi partimizi temsil eden bir isim. Bu yüzden yapılan her hareket bizi ilgilendirir. Eğer, verilen savunma bizi tatmin etmezse, elbette bir tavrımız olacaktır”

Son seçimlerde il başkanı olarak görev yapan ve Kemer’e giderek seçim çalışmalarını yürüten Aydın Yeşilyurt ise “Hiç kimsenin özel hayatına karışamayız ama, bu görüntü MHP’nin toplum ve aile yapısı ilkelerine uyumlu değil” dedi.



Gül’ün yaşadığı ilişkinin yeni gündeme gelmediğini, bu durumun 8-10 yıldır devam ettiğini bildiren Yeşilyurt, “Ancak, bu görüntü MHP’nin aile düzeni ilkeleriyle uyumlu değil” diye konuştu.

MHP Antalya İl Başkanı Adnan Kaya, “MHP olarak bu görüntüyü onaylamıyoruz” dedi. Gül, seçimi kazanmasının ardından, Çınarlı Kavşağı’nda bulunan kadın ve erkek figürlü “Aşk Yağmuru” heykelinin sökülmesi talimatını vermişti. Heykelin genç kızların ahlakını, ailelerin huzurunu bozduğunu öne süren Gül hakkında Antalya Valiliği de inceleme başlatmıştı.