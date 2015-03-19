MHP'de Engin Alan ve Sinan Oğan sürprizi

MHP'de İstanbul Milletvekili Engin Alan ile Iğdır Milletvekili Sinan Oğan 7 Haziran seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapmadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Halaçoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklama tartışma yarattı.

MHP İstanbul Milletvekili ve Balyoz davası sanığı Engin Alan ile Iğdır Milletvekili Sinan Oğan 7 Haziran seçimleri için aday adaylığı başvurusu yapmadı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Halaçoğlu'nun yaptığı açıklama tartışma yarattı. Engin Alan'ın kızı ve Sinan Oğan Halaçoğlu'nun sözlerini yalanladı.

Alan'ın aldığı kararda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın "Devlet Bahçeli, Ergenekon ve Balyoz'da tuzağa düşmedi" şeklindeki sözlerinin etkili olduğu ileri sürülüyor.

‘Balyoz taş olsa celallenenlere düşer mi?’

Alan'ın neden aday olmadığına ilişkin iddialar üzerine kızı Tülin Alan Pekkoç, Twitter’den yaptığı açıklamada, “Yok mu bugün MHP'den Balyoz’la ilgili ‘darbedir, doğrudur’açıklamaları? Ortaya attık çekildik günü mü bugün? E seçime kadar yine gelir gündeme! Balyoz taş olsa Celallenenlere düşer mi?” ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu: Sabıka kaydına takıldı

Söz konusu iddiaların ardından MHP Grup Başkanvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak Engin Alan'ın sabıka kaydı engeline takıldığı için aday olmadığını iddia etti. Halaçoğlu bir takipçisinin "Sayın Sinan Oğan ve Engin Alan yoksa ülkücüler seçimde biraz düşünecektir" şeklindeki mesajına yanıt veren Halaçoğlu "Sayın Alan maalesef sabıka kaydı engeline takıldı. Sinan Bey ise kendi arzusuyla başkanı olduğu kurum için başvurmadı" diye yazdı.

Engin Alan'ın kızı: Sabıka kaydı engel değil

Halaçoğlu'nun "Sabıka kaydı" iddiasına Engin Alan'ın kızı Tülin Alan Pekkoç'tan yine Twitter üzerinden yanıt verdi.Pekkoç, Aynı davadan yargılanan Albay Hanefi Yıldım'ın mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alıp aday adayı olabildiğini yazdı. Halaçoğlu'nun "Bildiğim kadarıyla Engin Alan da idare mahkemesine başvurdu" demesi üzerine ise Engin Alan'ın kızı Tülin Alan Pekkoç, "Doğrudur, ben de bunu yazdım, yani aday adayı olmama sebebi bu değildir sonucu çıkıyor" yanıtını verdi.

Oğan'ı Bahçeli mi istemedi?

MHP çevrelerinde bir süredir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, parti içerisinde potansiyel Genel Başkan adayları arasında gösterilen Sinan Oğan’ı çizdiği ve tekrar aday yapmayacağı iddia ediliyordu. Hatta Bahçeli'nin kendisine yakın bir milletvekili aracılığıyla Sinan Oğan'a "Listeye almayacağım" mesajını ilettiği konuşuluyordu. Oğan'ın, MHP'den milletvekili aday adayı olmaması tartışmanın fitilini ateşledi. Tunca Toskay, Reşat Doğru, Enver Erdem ve Sümer Oral da aday adaylığı başvurusu yapmadı.

Sinan oğan'dan yalanlama

Ancak Halaçoğlu'nun bu mesajına yanıt veren Sinan Oğan, "Yusuf beyin şahsımla ilgili yaptığı bu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır." diye yazdı. Oğan, "Dostlarım, neden başvurmadığımı mutlaka açıklayacağım. Lütfen partimize zarar verecek yorumlar yazmayalım. Aslolan partimiz ve davamızdır..." diye yazdı.