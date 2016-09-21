MHP'de Çağrı Heyeti'ne ihraç

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu, Çağrı Heyeti'nde bulunan Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'i 'parti üyeliğinden kesin çıkarma' cezasına çarptırarak MHP'den ihraç etti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, üç Çağrı Heyeti üyesinin oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Partiden ihraç edilen Ayhan Erel Aksaray İli Merkez İlçe Teşkilatı üyesi, Ali Sağır MHP Trabzon İli Vakfıkebir İlçe Teşkilatı üyesi, Mehmet Bilgiç ise Bursa İli, Nilüfer İlçe Teşkilatı üyesiydi.

Çağrı Heyeti Başkanı yapan eski MHP Aksaray İl Başkanı avukat Ayhan Erel, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Fethullah Gülen ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

MHP Disiplin Kurulu 8 Eylül'de genel başkan adayı Meral Akşener'in ihracına karar vermiş fakat Çağrı Heyeti üyeleri Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkındaki disiplin soruşturması da eksik evrak dolayısıyla ileri bir tarihe bırakmıştı.

Yaptığı açıklamaların partiye aykırı olduğu öne sürülen Akşener, ihraç kararının kendi nazarında yok hükmünde olduğunu belirterek, "Meşruluğu tartışmalı bir yönetimin aldığı kararın, Türk milletinin vicdanında bir karşılığı yoktur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akşener yaptığı yazılı açıklamada, "Partimizin teşkilatlarını kapatanları, ülkücü hareketin değerli mensuplarını partimize sızmakla suçlayan imzasız ihbar mektupları ile gözaltına alınması karşısında el ovuşturanları, ülkücüler unutmayacaklar. Dolayısıyla şahsımın ihraç edilmesi eylemi nazarımda yok hükmündedir. Meşruluğu tartışmalı bir yönetimin aldığı kararın, Türk milletinin vicdanında bir karşılığı yoktur" ifadelerini kullanmıştı.