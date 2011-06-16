MHP'de bir ilk!

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, pazar günü Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacak. Partinin yönetim kademesini yeniden şekillendirek Bahçeli, ilk kez kadın başkan yardımcısı seçecek.



Seçimden kan kaybederek çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kaset istifaları nedeniyle üçte ikisi boşalan Başkanlık Divanı’nı yeniden oluşturacak. Bahçeli’nin; Zühal Topçu, Ruhsar Demirel, Kenan Tanrıkulu, Hamit Ayanoğlu, Osman Durmuş ve Sadir Durmaz gibi isimleri yönetime taşıması bekleniyor.

Seçimde yaşanan kaybın şokunu üzerinde atmaya çalışan Bahçeli, il yönetimlerinden rapor isterken, pazar günü Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacak. Seçim sonuçlarının değerlendirileceği MYK’da ayrıca kaset istifaları nedeniyle boşalan Başkanlık Divanı üyeliklerine seçim yapılacak.

Halen Başkanlık Divanı’nda görev yapan Genel Başkan Yardımcıları Faruk Bal, Tunca Toskay, Semih Yalçın, İsmet Büyükataman, Münir Kutluata ve Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Çakmakoğlu’nun yerlerini koruması bekleniyor. Bahçeli’nin, Büyükataman‘ı Cihan Paçacı’dan boşalan Genel Sekreterlik görevine getirebileceği ifade ediliyor. Bahçeli, istifa eden 9 ismin yerine ise tüzük gereği MYK üyeleri arasından seçim yapacak.

İsmi geçen vekiller

Milliyet gazetesinin haberine göre; Başkanlık Divanı için ismi geçenler arasında Kırıkkale’de milletvekili seçilemeyerek şaşkınlık yaratan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş öne çıkıyor. Bahçeli’nin, 57. Hükümet döneminde devlet bakanlığı görevi verdiği İzmir Milletvekili Kenan Tanrıkulu’nu da yönetime taşıyacağı ifade ediliyor. Bahçeli’nin, Başkanlık Divanı’na kadın genel başkan yardımcısı da taşıyacağı dile getilirken, bunların Ankara’dan milletvekili seçilen Başdanışmanı Zühal Topçu ile Eskişehir’den milletvekili seçilen Ruhsar Demirel’in olabileceği vurgulanıyor.

Kaya dönebilir

Önceki dönemde İstanbul İl Başkanlığı’na atama nedeniyle Bahçeli ile ters düşen İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın istifa ettiği Başkanlık Divanı’na geri dönmesi bekleniyor. Bahçeli’nin, Başkanlık Divanı için emekli olan asker kökenli Başdanışmanı Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nu da düşündüğü ifade ediliyor.

Meclis yönetimine dokunmayacak

Bahçeli, yeni dönemde MHP’nin TBMM’deki yönetimine ise başarılı bulduğu için dokunmayacak. TBMM Başkanvekilliği için yine Meral Akşener’i düşünen Bahçeli, mevcut Meclis Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır’ı da değiştirmeyecek.