MHP'de Akşener'e ihraç talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), genel başkan adaylarından Meral Akşener ile çağrı heyeti üyelerini Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti.

Meral Akşener ile birlikte Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç'in de partiden ihraçları istendi.

MHP Genel Merkezi Basın Birimi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Parti üyelik görev ve sorumluluklarını gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 11. Maddesinin ihlali sebebiyle, her biri için ayrı ayrı tatbik olunmak üzere aynı sevk maddeleri ile Meral Akşener, Ayhan Erel, Ali Sağır ve Mehmet Bilgiç hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğünün 'Kesin Çıkarma Gerektiren Haller' başlıklı 78. Maddesinin 4. Fıkrasının c-e-g-h-i bendleri ve parti tüzüğünün 81. Maddesinin kapsamı ve gereğince kesin çıkarma cezasını gerektiren hallerin varlığı karşısında parti üyeliğinden kesin çıkarma cezasının uygulanması talebiyle Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevklerine karar verilmiştir"

MHP'de 1 Kasım'daki genel seçimden sonra Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye parti içi muhalefet artmıştı.

Mahkeme tarafından görevlendirilen Çağrı Heyeti'nin 19 Haziran'da düzenlediği olağanüstü tüzük kurultayı, MHP Genel Merkezi tarafından tanınmamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Olağanüstü Büyük Kongresi'nin 10 Temmuz'da Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacağını ve kendisinin de aday olduğunu açıklamıştı.

Ancak Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nun "MHP'de kongre yapılamaz" kararına muhaliflerin yaptığı itirazı reddetmesi sonrası, 10 Temmuz'da seçimli kurultayın yapılamayacağını açıklamıştı.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açılan dava sonuçlanıncaya kadar MHP kurultayının yapılamayacağına karar vermişti.