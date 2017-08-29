MHP'de 549 kişi daha istifa etti

MHP'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal, Akşener'in kuracağı partiye katılmak için istifa ettiğini duyurdu.Akkal, "Türkiye için elimizi taşın altına sokuyoruz. 549 kişi olarak parti üyeliğinden istifa ediyoruz" dedi.

MHP'nin eski İl Başkanı Tamer Akkal'ın öncülüğünde düzenlenen toplantıya, partinin Manisa eski Milletvekili Mustafa Enöz, eski belediye başkanları, eski ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Sol'da yer alan habere göre konuşma yapan Tamer Akkal, MHP'nin iktidar partisinin güdümüne girdiğini söyledi. Akkal, parti içinde muhalefet ettiklerini, ancak sonuca ulaşamadıklarını belirterek, Meral Akşener'in kuracağı partiye katılmak için MHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

Tamer Akkal, şunları ifade etti:

"Genel merkezimiz tarafından gün geldi ajanlıkla, gün geldi hainlikle suçlandık. Son zamanlarda parti içinde uygulanan tavır, ülkücü fikriyattan çok uzaktır. Başbuğumuzun 'ülkücülük MHP'de olur' sözü bu şartlarda geçerliliğini yitirmiştir. MHP, başbuğumuzun MHP'si olmaktan çıkmıştır. Meral Akşener, Türk milletinin umudu olmuştur. Yeni parti siyasetin tam merkezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu temel değerlere sonuna kadar sadık, kamplaşmadan uzak bir parti olacaktır. Belediye başkanları, ilçe başkanları, ilçe başkan yardımcılarından yöneticilerine kadar Türkiye için elimizi taşın altına sokuyoruz. 549 kişi olarak parti üyeliğinden istifa ediyoruz."