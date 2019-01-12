MHP: Zorlaşan yaşam şartları yüzünden ruh sağlığı yasasına ihtiyacımız var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin salı günü yapılan grup toplantısında gündeme getirdiği toplumda artan şiddet olaylarının önlenmesi için “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”na neden ihtiyaç duyulduğunu Grup Başkanvekili Erkan Akçay anlattı. Akçay’a göre, Türkiye’de yaşam şartları zorlaşırken intiharlar ve ilaç kullanımı artıyor.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Akçay’ın ifadeleri özetle şöyle:

“Karmaşıklaşan ve gittikçe de zorlaşan yaşam şartları karşısında bireyler fiziksel ve maddi sorunların yanı sıra ruhsal olarak da zorlanıyor. Ruh sağlığı hizmetleri alanındaki hizmet alan ve hizmet verenlerin sorunları da buna paralel olarak artmaktadır. Ruh Sağlığı Yasası'na acilen ihtiyacımız var.

Günlük yaşamın beraberinde getirdiği sorunlar, stres, kaygı, travma ve ruh hastalıkları sebebiyle yardım alma ihtiyacı duyan bireylerin sayısı hızla artıyor. Ülkemizde tüm toplumu temsil eden Türkiye Ruh Sağlığı Profili çalışmasında da 12 aylık yaygınlık yüzde 17'i buldu. Bu oran toplumda 6 kişiden birinde tanı konacak düzeyde ruhsal hastalık bulunduğunu gösteriyor."