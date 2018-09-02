"MHP, yerel seçimde doğrudan destekle AKP'ye 'güç' verecek"

MHP lideri Devlet Bahçeli, ekonomik kriz ve diplomaside yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçiren AKP’ye “yerel seçimlerde işbirliği” mesajıyla bir destek daha verdi. MHP yönetimi, Bahçeli’nin kısa süre önce aksi yönde yaptığı açıklamaya karşın, “gerekirse kazanmamayı” göze alarak AKP’nin seçimden başarılı çıkmasının formüllerini geliştiriyor. MHP, düşük profilli adaylar veya doğrudan destekle AKP’ye “güç” vereceği iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, ittifak kararında HDP’nin kayyımdaki belediyeleri geri almasından duyulan endişe de etkili.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, AKP’ye, “ Cumhur İttifakı ’nın yerel seçimlerde de devam etmesi” yönündeki çağrısının ardından, “ AKP ve MHP ’nin yerel seçimlerde nasıl bir ittifak kuracağı” sorusu gündeme geldi. MHP ’nin, AKP ile olası yerelde ittifakında, “her iki partinin tüzel kişiliklerini koruyarak, aynı 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi ayrı aday belirleme seçeneğinin dışında, bazı illerde ortak aday, bazı illerde ise ‘düşük profilli aday’ gösterme seçeneği de bulunuyor.

MHP yönetimi, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından “ AKP kanadından gelecek açıklamaların beklendiğine” işaret ederken AKP’nin de “ MHP ile yerel seçimlerde birlikteliğe varız” yönünde karar almasıyla, iki parti arasında, 24 Haziran seçimleri öncesinde olduğu gibi bir çalışmanın yapılacağı değerlendiriliyor. Bahçeli’nin yerelseçimlerde de “ittifak çağrısının” temelinin “merkezi yönetimlerle, yerel yönetimler arasında denetim ve yönetimi sıkıntıya sokacak bir çatışmanın doğmaması” olduğu belirtilirken, yerel yönetimlerin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu hale getirilmesi gerekliliği”nin de ulaşılmak istenen hedeflerden biri olduğu vurgulanıyor.

Parti yöneticileri, MHP ile AKP ’nin yerel yönetimlerde birlikteliği nasıl bir zeminde olacak” sorusu üzerinden şu ayrıntılara dikkat çekiyor:

‘Doğal ittifak’ değil, fiili ittifak: MHP ’de, yerel seçimlerde, genel seçimlerden farklı olarak seçmenin tercihini, “siyasi partilerin değil, adayların belirlediği” belirtilirken özellikle belediye meclis üyeliklerinde seçmenlerin daha çok “eş – dost, akraba ilişkisini gözeterek, oy verdiği” kaydediliyor. “Parti adayına desteğin daha çok büyükşehirlerde görüldüğüne” dikkat çekiliyor. Bu nedenle kurulacak ittifakın “bir doğal ittifaktan öte bir fiili ittifak olması gerektiği” vurgulanıyor.

Tüzel kişilikler korunmalı: MHP , 24 Haziran öncesinde AKP ile kurduğu ‘ Cumhur İttifakı ’nda da “parti tüzel kişiliklerinin korunması kriterini” baz almıştı. MHP , AKP ile yerel seçimlerde yapmayı düşündüğü birliktelikte de yine “partilerin tüzel kişiliğinin korunması noktasındaki” görüşünü koruyor. Bu nedenle, her iki partinin de “kendi adaylarını belirleyerek seçime girmek isteyeceğine” işaret ediliyor.

Anayasal zorunluluk var: Her iki parti “ Cumhur İttifakı ’nda olduğu gibi kendi amblem ve logolarını koruyarak, kendi adaylarıyla, bir yerel ittifak çatısı altında seçime girebilir mi” sorusu karşısında da parti yönetimi, anayasanın 67. maddesinin son fıkrasına işaret ediyor. Söz konusu fıkranın, “Seçim yasalarında yapılacak değişiklikler, yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulamaz” hükmünü içerdiğinden, “her iki partinin Cumhur İttifakı gibi bir çatı altında oy pusulasında yer alamayabileceğine” dikkat çekiliyor. Böyle bir uygulama için anayasa değişikliğinin söz konusu olabileceği ve her iki partinin ona göre bir yol haritasını belirleyeceği yorumları yapılıyor.

‘Ortak aday’ mı ‘düşük profilli’ aday mı?: MHP ’de, “bazı illerde ortak aday çıkarma, bazı illerde ise düşük profilli aday çıkarma seçenekleri” üzerinde de değerlendirmeler yapılıyor. AKP ve MHP’nin, Ankara, İstanbul ve İzmir’de, ya “ortak aday çıkarabileceği” ya da “partilerin aldıkları oy oranlarına göre, güçlü olan partinin lehine diğer partinin ‘düşük profilli’ bir aday çıkarabileceği seçeneklerini masaya yatırabileceği değerlendirmelerinde bulunuluyor. MHP , Ankara, İstanbul ve İzmir için “ AKP’ye vereceği desteğin aynısını ise AKP’den, elinde bulundurduğu, Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediyeleri için bekleyeceği” de ifade ediliyor.

HDP’ye karşı işbirliği: “ Cumhur İttifakı ’nın yerelde başarıya ulaşması için, HDP’nin yüksek oy aldığı illerde de ‘Kürt vatandaşlarını ötelemeyen, ayrımcı ifadeler kullanmayan adayların belirlenmesi’ gerektiğine” işaret ediliyor. AKP ve MHP’nin bölge halkına “Türkiye’nin Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır” vurgusunu anlatması gerektiğine işaret ediliyor.