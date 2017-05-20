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MHP yarın 41 ilde kongre yapacak

Kongrelerle, "16 Nisan’dan sonra geçilen yeni politik safhaya hazır olunduğu" mesajı verilecek

20 Mayıs 2017 12:44

MHP ilk kez il kongrelerini aynı gün yapma kararı aldı. MHP, yarın 41 ilde birden il kongresi toplayacak.

Habertürk'te yer alan habere göre, il kongrelerinde uzak taban ile kucaklaşma gerçekleştirilecek.

Kongrelerle, “16 Nisan’dan sonra geçilen yeni politik safhaya hazır olunduğu” mesajı verilecek.


"Kuvvet tazeledi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kongrelerin FETÖ’nün kirlettiği siyasi atmosferden arınma, partinin dokusunu temizleme ve ayıklama hamlesi niteliğinde olduğunu vurgularken, şu bilgileri verdi: 700’e yakın ilçe kongresi tamamlanmış, ardından il kongreleri safhasına geçilmiştir. Büyük bir coşku ve olgunluk havasında gerçekleştirilen kongrelerimizde, MHP’nin dinamizminden hiçbir şey kaybetmediği, aksine kuvvet tazelediği gözler önüne serilmiştir. 21 Mayıs’ta 41 ilimizde aynı anda il kongresi yapılacaktır. 41 ilde “41 kere maşallah!” dedirtecek disiplin ve vakar atmosferinde gerçekleştireceğimiz kongreler, 2018’de yapılacak büyük kurultayın provası mahiyetinde olacaktır. MHP’yi bölünebilir hammadde haline getirme çabalarına en olgun cevap; 41 il kongremizde atılacak “kaynaşma ve kucaklaşma” adımıyla verilecektir.

41 il kongresinde vücut bulacak teşkilatlarımızın 16 Nisan’dan sonra geçilen yeni politik safhaya hazır olduğu mesajı verilecektir. 41 ilde sergileyeceğimiz coşku, azim ve heyecan; hem partimizin dinamizmini zirveye çıkaracak hem teşkilatlarımızın gücünü perçinleyecektir. Anayasa değişikliğiyle girilen yeni dönemde, diri bir teşkilata ve inanmış kadrolara sahip MHP’nin il kongrelerinden yayılacak sinerji, camiamıza dağılacaktır.
MHP, 2019 seçimlerine de aynı ruh ve heyecanla hazırlanmaktadır. Bilinmelidir ki MHP’yi küçültmeye, parti tabanında hizip ve tefrika çıkarmaya dönük gayretler başarısız olmaya mahkûmdur. Partimiz; kutlu iktidar yürüyüşünü 19 Mayıs ruhuyla sürdürecek, siyasi mücadelesine 21 Mayıs’tan sonra daha büyük bir ivmeyle devam edecektir.

 

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