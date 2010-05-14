'MHP ve AKP'lilere ait kasetler ortaya çıkacak'

T24 - Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Önder Aytaç, genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın görüntülerinin olduğu öne sürülen kasetle ilgili konuştu. gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Kasedi Ergenekon derin yapılanmasının sızdırdığını iddia eden Aytaç, "MHP ve AKP'den kişilere ait kasetler ortaya çıkacaktır" dedi.





Haberturk televizyonunda Nihal Su Bengi Karaca ve Ahmet Tezcan'ın sunduğu İkide Bir isimli programa katılan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Önder Aytaç, kasedi Ergenekon derin yapılanmasının sızdırdığını iddia ederek Ergenekon iddianamesinden pasajlar okudu. Bundan sonra başka partilerden kişilere ait kasetlerin de ortaya çıkacağını iddia eden Aytaç, "MHP ve AKP kişilere ait kasetler ortaya çıkacaktır" dedi.





'Davutoğlu'na suikast hazırlığı' iddiası



Kasetin sızdırılmasının küresel bağlantılarına da dikkat çeken Aytaç, Ahmet Davutoğlu’nun komşularla sıfır problem siyasetinden rahatsız olan dış güçlerin rahatsızlığının yansımasının bu kasetle kendisini gösterdiğini söyledi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na bir suikastin yapılabileceğini öne süren Aytaç, "Hedefteki isim Davutoğlu" dedi. Aytaç, Davutoğlu’nun sıkı şekilde korunması gerektiğini söyledi. Başbakan’ın Türkiye’de yaşayan, Ermenistan vatandaşı Ermenilerle ilgili çıkışını da eleştiren Aytaç, Başbakan’ın Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu daha fazla dinlemesi gerektiğini söyledi.



Doğan Holding’in patronu Aydın Doğan’la ilgili ilginç bir iddia da bulunan Aytaç, Doğan’ın 4 gündür kızı Arzuhan Doğan Yalçındağ için CHP’nin başına geçmesi için kulis yaptığını söyledi.



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın isterse 24 saatte kaseti sızdıranları bulabilir diyen Aytaç, Başbakan’a sızdıranları bulması için çağrıda bulundu.





